Nowe akcesoria Belkin: zestawy dla twórców, ładowarki, powerbanki i słuchawki

Belkin prezentuje ogrom nowości. Do portfolio trafiają nowe akcesoria, a wśród nich m.in. zestawy akcesoriów do smartfonów przeznaczone dla twórców, a także zestaw mikrofonów bezprzewodowych, słuchawki, ładowarki i powerbanki. Trochę tego jest!

Nowe zestawy Belkin dla twórców

Smartfon z dobrym aparatem wystarczy, aby tworzyć nagrania czy zdjęcia wysokiej jakości i przyciągające uwagę. Proces ten ułatwiają nam jednak akcesoria, których na rynku jest całe mnóstwo.

Jednym z producentów, oferujących ciekawe zestawy akcesoriów, jest marka ShiftCam. Zestaw Snapgrip Creator Kit składa się z gripa z wbudowanym powerbankiem, statywu, lampki z czteropoziomową regulacją jasności oraz naklejki, dzięki której podłączyć można nie tylko iPhone’a z MagSafe, ale każdy inny smartfon.

@tabletowo.pl Kociaki wystąpiły w filmie za smaczki, żeby nie było 😛 Też możecie mieć takie słodziaki – wystarczy adoptować z @Fundacja dla kociąt Maciupkowo 💙 ♬ dźwięk oryginalny – Tabletowo

Wspominam o tym, bo na targach CES 2025 podobny pakiet zaprezentowała również marka Belkin. Stage PowerGrip to magnetyczny powerbank o pojemności 10000 mAh z portem USB-C oraz wbudowanym, chowanym kablem USB-C. Sprzęt oferuje ładowanie bezprzewodowe o mocy 7,5 W. W przeciwieństwie do propozycji ShiftCam, produkt Belkin ma być dedykowany do iPhone’ów (od 12 do najnowszych).

Zestaw dla twórców PowerGrip (źródło: Belkin)

Grip może posłużyć nie tylko jako uchwyt do nagrywania, ale także jako podstawka – smartfon można ustawić w poziomie lub w pionie. Sprzęt wyposażono też w przycisk migawki na górze uchwytu, który można aktywować po sparowaniu urządzenia ze smartfonem za pośrednictwem Bluetooth. Na przodzie uchwytu znalazło się też miejsce na niewielki ekran LED-owy, z którego można odczytać stan naładowania powerbanku.

Sprzęt będzie dostępny w pięciu kolorach – pudrowym błękicie, piaskowym, żółtym, pieprzowym i lawendowym.

Zestaw dla twórców PowerGrip (źródło: Belkin)

Belkin pokazał także inny, nieco bardziej kompleksowy zestaw akcesoriów do smartfona, przeznaczony dla twórców. Stage Creator Bundle został złożony z bezprzewodowych mikrofonów, statywu i magnetycznego uchwytu.

Mikrofony oferują zasięg transmisji do 100 metrów, a ich wbudowany akumulator wystarcza na około 5,5 godziny działania. Statyw ma maksymalnie 170 centymetrów wysokości, a – dzięki regulacji – użytkownik może dostosować kąt pochylenia smartfona.

Zestaw dla twórców Stage Creator Bundle (źródło: Belkin)

Oficjalna premiera Belkin Stage PowerGrip i Belkin Stage Creator Bundle odbędzie się w maju. Ich ceny nie zostały jeszcze ujawnione.

Belkin zaprezentował nowe słuchawki i akcesoria ładujące

Wśród nowych produktów marki Belkin znalazły się także nowe słuchawki SoundForm Anywhere oraz pokazane już na zeszłorocznych targach IFA – SoundForm Isolate. Pierwsze z nich charakteryzują się półotwartą konstrukcją, aktywną redukcją hałasu tła oraz działaniem do 7 godzin na jednym ładowaniu. Słuchawki są też odporne na zachlapanie (IPX4).

Premiera SoundForm Anywhere została zaplanowana na drugi kwartal 2025 roku.

Słuchawki SoundForm Anywhere (źródło: Belkin)

Belkin SoundForm Isolate to z kolei pierwsze słuchawki nauszne z aktywną redukcją szumów stworzone przez markę Belkin. Urządzenie zostało wyposażone w 40-milimetrowe przetworniki i działa do 40 godzin na jednym ładowaniu z włączonym ANC (lub 60 godzin z wyłączonym ANC).

Słuchawki Belkin SoundForm Isolate są już dostępne w sprzedaży za 255 złotych na Amazonie.

Belkin na tegoroczne targi CES przywiózł także kilka nowych akcesoriów przeznaczonych do uzupełniania energii naszych urządzeń mobilnych. Wśród nich znalazła się podkładka ładująca BoostCharge Pro Magnetic Wireless Charging Pad z szybkim ładowaniem 15 W, wysuwaną podstawką i 2-metrowym kablem USB-C.

Jej premiera odbędzie się w kwietniu 2025 roku i wyceniono ją – w wersji bez zasilacza – na 19,99 dolarów, czyli około 85 złotych lub w zestawie z zasilaczem na 29,99 dolarów – około 125 złotych.

Power Bank BoostCharge 20K ze zintegrowanym kablem (źródło: Belkin)

Do portfolio producenta dołącza też ładowarka BoostCharge Compact USB-C w dwóch odsłonach: z ładowaniem 45 W za 29,99 dolarów (około 125 złotych) lub 65 W za 39,99 dolarów (około 165 złotych). Premierę tej ładowarki zaplanowano na marzec 2025 roku.

W kwietniu 2025 roku zadebiutuje też powerbank BoostCharge 20K ze zintegrowanym kablem, oferujący ładowanie o mocy 30 W. Produkt wyceniono na 49,99 dolarów (około 205 złotych).