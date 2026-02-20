Koniec z nudną obudową. Apple wróci do porzuconego pomysłu

Jeśli potwierdzą się ostatnie rewelacje, Apple już niebawem zaprezentuje kolorowego MacBooka. Co ciekawe, nie będzie to nowy pomysł.

Apple już wcześniej rozważało kolorowego MacBooka

We wstępie nie miałem na myśli serii laptopów iBook G3 z 1999 roku. Chociaż trzeba odnotować, że kolorowe obudowy w komputerach Apple, zarówno tych mobilnych, jak i stacjonarnych, kiedyś były popularne. Otóż zespół Tima Cooka kilka lat temu rozważał wprowadzenie do sprzedaży laptopa z odważniejszym wyglądem.

Na Weibo, osoba korzystająca z nazwy Instant Digital, informuje, że Apple wcześniej chciało wypuścić laptopy o bardziej charakterystycznym designie. Firma planowała bowiem wprowadzić na rynek jasną i wesołą kolorystykę w przypadku MacBooka Air z układem M2, który na rynku zadebiutował w 2022 roku.

Dziś wiemy, że plany nie zostały zrealizowane. Laptop pojawił w czterech ładnych, ale raczej nudnych kolorach – północ, księżycowa poświata, srebrny i gwiezdna szarość. Warto też zauważyć, że informacje przedstawione przez Instant Digital to raczej przypomnienie/potwierdzenie wiadomości z połowy 2021 roku. Wówczas dowiedzieliśmy się, że kolorowy MacBook Air zostanie wyposażony w procesor Apple M2.

Laptopy, których debiut rozważano kilka lat temu, kolorystycznie miały nawiązywać do iMaca z autorskim procesorem ARM. Nie wiadomo jednak, dlaczego finalnie projekt został porzucony.

Kolorowy MacBook Air z 2022 roku miał nawiązywać do iMaca (źródło: Apple)

Kolorowy MacBook może zadebiutować już niebawem

Mark Gurman z Bloomberga, znany z ujawniania tajemnic Apple, poinformował, że firma Tima Cooka testowała kilka różnych wariantów kolorystycznych nowego MacBooka – jasnożółty, jasnozielony, niebieski, różowy oraz klasyczny srebrny i ciemnoszary. Niestety, raczej nie wszystkie z nich trafią do sprzedaży.

Laptop ma charakteryzować się nie tylko kolorową obudową, ale również niską ceną, oczywiście jak na standardy Apple. Co ciekawe, ten niedrogi MacBook ma otrzymać procesor Apple A18, czyli układ znany z serii iPhone 16 / iPhone 16 Pro. Mówi się także o 13-calowym ekranie i zaledwie 8 GB RAM – każdy z obecnie sprzedawanych laptopów Apple ma minimum 16 GB RAM. To wszystko trafi do aluminiowej obudowy.

Kolorowy MacBook może zostać ujawniony już niebawem. Jego premiera spodziewana jest 4 marca 2026 roku, podczas specjalnego wydarzenia zorganizowanego przez Apple.