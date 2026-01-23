Nowy air fryer Xiaomi jest naprawdę wyjątkowy. Ma to swoją cenę

Czy frytkownica beztłuszczowa może być ekscytująca? Okazuje się, że… jak najbardziej. Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L to naprawdę wyjątkowy sprzęt.

Frytkownica beztłuszczowa Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L to sprzęt o ogromnych możliwościach

W Polsce przyjęło się nazywać air fryer frytkownicą beztłuszczową, aczkolwiek określenie to nie oddaje w pełni całej funkcjonalności tego urządzenia, bo choć – owszem – można usmażyć w nim frytki, to równocześnie da się wykorzystać go do przygotowania również wielu innych potraw.

W najtańszych modelach jedną w tym samym czasie, choć na rynku są też urządzenia, pozwalające równocześnie przygotowywać dwie potrawy. Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L idzie o krok dalej, ponieważ – jak deklaruje producent – jego właściciele mogą jednocześnie gotować nawet cztery potrawy. Jest to możliwe dzięki konstrukcji z podwójnym grillem.

Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L (źródło: Xiaomi)

Ponadto jest ona na tyle pojemna, że mają zmieścić się w niej dwa kurczaki (po jednym w każdym koszyku), kilogram frytek, 400-gramowy stek, 800 gramów warzyw, 12 babeczek, dwie 7-calowe pizze albo 10 pałeczek z kurczaka.

Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L – oprócz pojemności 12 litrów – ma też moc aż 2800 W i mechanizm przepływu gorącego powietrza w 360°. Urządzenie oferuje również zakres temperatur od 40 do 230°C. Naturalnie można ustawić zarówno taki sam, jak i inny dla każdego koszyka program. Do dyspozycji jest aż 14 predefiniowanych programów:

frytki,

stek,

warzywa,

pałeczki z kurczaka,

babeczki,

pizza,

ryba,

suszone owoce,

podwójne pieczenie,

odgrzewanie.

Sterowanie Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L ma ułatwiać duży, kolorowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD. Z kolei podczas gotowania pomogą kontrolka świetlna i powiadomienia dźwiękowe, które zasygnalizują, że przyszła pora, aby przewrócić potrawę, by odpowiednio się upiekła.

Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L (źródło: Xiaomi)

Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L można połączyć z aplikacją Xiaomi Home, żeby zyskać dostęp do 100 „popularnych przepisów”, zaplanować uruchomienie urządzenia (po zakończeniu programu potrawa jest ogrzewana jeszcze przez 30 minut) oraz włączyć zdalnie osuszanie. Producent informuje, że dozwolone jest też mycie koszy w zmywarce.

Wymiary Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L wynoszą 520x335x457 mm, a waga – 10 kg.

Ile kosztuje Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L? Cena nie jest niska

Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L trafił już do sprzedaży w kilku krajach w Europie, gdzie kosztuje 199,99 euro, co jest równowartością około 840 złotych. Jest to zatem sprzęt z kategorii „tych droższych”, lecz jego bardzo szeroka funkcjonalność w pełni to uzasadnia.

Chiński producent sprzedaje w Polsce swoje frytkownice beztłuszczowe, więc istnieje prawdopodobieństwo, że Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L również pojawi się w sklepach w kraju nad Wisłą.