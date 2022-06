Xiaomi Book S 12.4″ będzie Twoim tabletem, laptopem, narzędziem do pracy i rozrywki (ale ładowarkę musisz kupić osobno)

Według zapewnień producenta, Xiaomi Book S 12.4″ ma sprawić, że Twoje życie będzie bardziej produktywne. Jest to bowiem nie tylko tablet, ale sprzęt, który można przekształcić w pełnoprawną stację roboczą, a także wykorzystać jako narzędzie do rozrywki po godzinach.

Nowy Xiaomi Book S 12.4″ to tablet, laptop i multifunkcjonalne urządzenie w jednym

Tablet wyposażony jest w ekran LCD o przekątnej 12,35 cala i rozdzielczości WQHD+ 2560×1600 pikseli, co przekłada się na proporcje 16:10 i dpi = 244 ppi. Wyświetlacz odświeża obraz ze standardową częstotliwością 60 Hz, a do tego cechuje się jasnością do 500 nitów (typowa; minimalna 425 nitów) oraz wsparciem dla 10 punktów dotyku i do 100% palety barw DCI-P3 (minimum 95%). Przód urządzenia chroni szkło Corning Gorilla Glass 3. generacji.

Xiaomi Book S 12.4″ (źródło: Xiaomi)

Co ważne, ekran da się obsługiwać nie tylko dotykowo, ale też rysikiem Smart Pen. Co więcej, do urządzenia można podłączyć także klawiaturę z nóżką i tym samym przekształcić je w wielofunkcyjne narzędzie do pracy, nauki i rozrywki. I to pełnoprawne, gdyż Xiaomi Book S 12.4″ pracuje na systemie Windows 11 w trybie S mode, który można (bezpowrotnie) wyłączyć.

Wydajność również powinna być zadowalająca, gdyż tablet wyposażony jest w ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 2,84 GHz, produkowany z wykorzystaniem 7-nm procesu technologicznego. Ponadto urządzenie ma na pokładzie 8 GB RAM LPDDR4x i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Xiaomi Book S 12.4″ (źródło: Xiaomi)

Xiaomi Book S 12.4″ oferuje również kamerę 13 Mpix 1080p i dwa mikrofony ze wsparciem dla technologii Qualcomm Aqstic Echo Cancellation and Noise Suppression (ECNS) – użytkownik nie powinien zatem mieć żadnych zastrzeżeń do jakości rozmów wideo. Do jakości dźwięku również, gdyż tablet ma na pokładzie dwa głośniki stereo. Ponadto oferuje slot na karty pamięci, port USB-C (do ładowania i podłączania ekranów o rozdzielczości do 4K) i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Według deklaracji producenta, akumulator w Xiaomi Book S 12.4″ ma zapewnić do 13,4 godzin pracy i wspiera ładowanie ładowarką o mocy 65 W GaN (której nie ma w zestawie). Tablet ma wymiary 294x197x8,95 mm, waży 720 gramów i będzie dostępny w tylko jednej wersji kolorystycznej – ciemnoszarej.

Cena Xiaomi Book S 12.4 w Europie

Cena Xiaomi Book S 12.4″ w Europie została ustalona na 699,99 euro, co jest równowartością ~3260 złotych. Urządzenie widnieje już na hiszpańskiej stronie Xiaomi, natomiast nie wiadomo, od kiedy będzie można je kupić w Polsce (i za ile).

Xiaomi Book S 12.4″ (źródło: Xiaomi)

Klawiatura (o wadze 317 gramów) i rysik Smart Pen będą dostępne do kupienia osobno za – odpowiednio – 149,99 euro (~700 złotych) i 99,99 euro (~465 złotych). Co ważne, Xiaomi Book S 12.4″ można obsługiwać tym samym rysikiem, co tablet Xiaomi Pad 5. W zestawie z urządzeniem znajduje się tylko przewodnik szybkiego startu.