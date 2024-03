W takiej cenie ten tablet sprzeda się świetnie

Klienci kochają tanie tablety (i nie tylko). Nowy Teclast T65 Max również będzie należał do tego grona, a mimo to zaoferuje atrakcyjną specyfikację techniczną, która może zachęcać do zakupu tak samo skutecznie jak przystępna cena urządzenia.

Specyfikacja tabletu Teclast T65 Max

Teclast T65 Max wyróżnia się na tle innych tabletów większym ekranem, gdyż wyposażono go w wyświetlacz IPS o przekątnej 13 cali. Jego rozdzielczość to 1920×1200 pikseli, a proporcje 16:10. Ponadto osiąga on jasność do 300 nitów. Na jednej z dłuższych krawędzi umieszczono 8 Mpix aparat z matrycą OmniVision.

We wnętrzu urządzenia zamontowano z kolei procesor MediaTek Helio G99 wraz z 8 GB RAM LPDDR4X i 256 GB pamięci masowej typu UFS. Zarówno pierwszą, jak i drugą pamięć da się rozszerzyć. Operacyjną o nawet 12 GB kosztem wewnętrznej, a wbudowaną o 1 TB z wykorzystaniem karty microSD.

Teclast T65 Max (źródło: Teclast)

Na tyle tabletu umieszczono zaś 13 Mpix aparat z sensorem OmniVision i coś, co producent nazywa AI Sub-camera. Jej zadaniem jest „zoptymalizowanie obrazowania”, cokolwiek to znaczy. Ponadto Teclast T65 Max obsługuje cztery systemy lokalizacji (GPS, Glonass, Galileo, Beidou, A-GPS) i dwie karty nano SIM (wraz z VoLTE) oraz oferuje cztery głośniki, dwa mikrofony i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Urządzenie ma też fabrycznie wgrany system operacyjny Android 14 (producent nie składa żadnych deklaracji odnośnie długości wsparcia) i akumulator o pojemności 10000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego (przez port USB-C) z mocą 18 W. Teclast twierdzi, że taka bateria wystarczy na przykład na 5,5 godziny grania, oglądanie wideo w internecie przez 7,5 godziny lub surfowanie po sieci przez prawie 9 godzin.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że obudowa Teclast T65 Max została wykonana z aluminium, a całe urządzenie ma grubość tylko 7,8 mm, zatem jest naprawdę smukłe. Producent przewidział wyłącznie jedną wersję kolorystyczną – szarą.

Teclast T65 Max (źródło: Teclast)

Cena tabletu Teclast T65 Max też wygląda zachęcająco

Teclast podaje, że tablet Teclast T65 Max będzie kosztował 350 dolarów, co obecnie jest równowartością ~1400 złotych. Urządzenie nie jest jednak jeszcze dostępne w sprzedaży, ale w takiej cenie nie powinno narzekać na brak zainteresowania wśród klientów.