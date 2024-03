Wystartowała nowa promocja na Samsungi Galaxy S24

Zaskoczeni? My też nie, bo to już kolejna promocja na najnowsze flagowe smartfony Samsunga. Producent informuje, że w jej ramach możecie zaoszczędzić nawet 1050 złotych, a do tego otrzymać przydatny na co dzień gratis.

Marcowa promocja na smartfony z serii Samsung Galaxy S24

Zgubiłem już rachubę – nie jestem w stanie powiedzieć, która to z kolei promocja na najnowsze flagowce Samsunga, bo było ich trochę od premiery serii Galaxy S24 w styczniu 2024 roku. Teraz dostępna jest kolejna, która według samego producenta pozwoli Wam zaoszczędzić nawet 1050 złotych. W jaki jednak sposób?

Podobnie jak w okresie przedsprzedaży, Samsung i jego partnerzy sprzedają teraz wersje smartfonów z większą ilością pamięci wewnętrznej w cenie modeli z mniejszą przestrzenią na system, aplikacje i pliki. Do 17 marca 2024 roku kupicie więc:

Galaxy S24 8/256 GB za 4099 złotych,

Galaxy S24+ 12/512 GB za 5199 złotych,

Galaxy S24 Ultra 12/512 GB za 6599 złotych,

Galaxy S24 Ultra 12 GB/1 TB za 7199 złotych.

Z promocji możecie skorzystać w oficjalnym sklepie internetowym Samsunga oraz u jego partnerów handlowych, m.in. w RTV Euro AGD, oleole.pl, Media Expert, electro.pl, avans.pl, Media Markt, Komputronik, Vobis, x-kom i al.to.

Jeszcze nieco taniej możecie kupić smartfony z serii Galaxy S24 w Plusie, a przynajmniej w teorii, gdyż ich dostępność jest mocno ograniczona.

Można dostać jeszcze przydatny na co dzień gratis

Z pewnością więcej pamięci bez dodatkowych opłat będzie głównym czynnikiem, skłaniającym do skorzystania z tej promocji, jednak to jeszcze nie wszystko, co przygotował producent. W ramach niniejszej akcji osoby, które kupią smartfon z serii Galaxy S24 do 17 marca 2024 roku, będą mogły otrzymać w prezencie także etui Clear Case.

9 Ocena 9 Ocena

Jak je otrzymać? Po zakupie smartfona należy go aktywować do 24 marca 2024 roku poprzez uruchomienie urządzenia z włożoną do niego kartą SIM polskiego operatora na co najmniej 5 minut oraz zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA). Następnie, do 31 marca 2024 roku, trzeba zalogować się do aplikacji Samsung Members, kliknąć w banner promocyjny i wypełnić formularz.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, co może potrwać do 14 dni kalendarzowych, organizator promocji wyśle na wskazany przez Was adres etui Clear Case do Waszego nowego Galaxy S24 (w ciągu 21 dni roboczych).

Regulamin Promocji „Promocja ECOSYSTEM: Rodzina Samsung Galaxy S24 z dedykowanym etui Clear Case z limitowaną liczbą 9500 nagród.” (PDF)

Bonus dla tych, którzy niekoniecznie mają parcie na Galaxy S24

Tak się składa, że Samsung ponownie obniżył ceny smartfona Galaxy S23. Wersję 128 GB kupicie za 3299 złotych, a wariant 256 GB za 3499 złotych, m.in. w oficjalnym sklepie internetowym Samsunga, RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt i Komputroniku.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!