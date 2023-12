To pierwszy tablet z Androidem 14

Choć Android 14 został udostępniony już ponad dwa miesiące temu, dopiero teraz oficjalnie zaprezentowano pierwszy tablet, który ma fabrycznie zainstalowany najnowszy system Google.

Pierwszy tablet z fabrycznie wgranym Androidem 14

Formalnie nie jest to pierwszy na rynku tablet z Androidem 14, gdyż został on już udostępniony kilku tabletom Samsunga wraz z One UI 6, lecz jest pierwszym, który zaoferuje go od razu po wyjęcia z pudełka. Co ciekawe, nie jest to urządzenie producenta, którego nazwę zna większość mieszkańców Ziemi.

Tym tabletem jest bowiem Teclast P30T, który został oficjalnie zaanonsowany w Chinach. Można spodziewać się, że w niedalekiej przyszłości będzie dostępny również dla klientów spoza ojczyzny producenta. Na dodatek w bardzo przystępnej cenie, o której za chwilę, gdyż najpierw zaczniemy od specyfikacji urządzenia.

Specyfikacja Teclast P30T

Niska cena implikuje budżetową specyfikację Teclast P30T. Model ten jest wyposażony w wyświetlacz IPS o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości 1280×800 pikseli oraz procesor Allwinner A523 1,8 GHz, a także 128 GB wbudowanej pamięci i 4 GB fizycznego RAM. Pamięć operacyjną można rozszerzyć kosztem wewnętrznej o 6 GB.

Ponadto Teclast P30T zaoferuje swoim właścicielom aparat o rozdzielczości 5 Mpix z diodą doświetlającą na tyle i 2 Mpix na przodzie oraz głośniki stereo, Bluetooth 5.0 i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Na pokładzie urządzenia zabrakło czytnika linii papilarnych, jest tylko niezbyt bezpieczny system rozpoznawania twarzy.

Całość zasilać będzie akumulator o pojemności 6000 mAh, który użytkownicy naładują przewodowo za pośrednictwem złącza USB-C.

Najważniejsze parametry techniczne tabletu Teclast P30T (źródło: TeknoBurada)

Cena Teclast P30T

Jak już zostało wspomniane, Teclast P30T zadebiutował w pierwszej kolejności w Chinach, gdzie jego sugerowaną cenę ustalono na ~1000 juanów, co jest równowartością ~570 złotych. Sprzedaż najnowszego urządzenie w ofercie marki Teclast rozpocznie się w ojczyźnie producenta w grudniu 2023 roku.

Bardzo możliwe, że nowy tablet Teclast P30T trafi do sprzedaży w globalnym sklepie firmy na początku 2024 roku, aczkolwiek na razie Chińczycy tego nie potwierdzili.