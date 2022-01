MediaTek Kompanio 1380 to procesor do laptopów z wysokiej półki

MediaTek kojarzony jest głównie jako producent procesorów do bardziej przystępnych cenowo smartfonów. Tajwańczycy mają jednak w swojej ofercie również układy do urządzeń z wysokiej półki, w tym Dimensity 9000, a także Kompanio 1380, który został oficjalnie zaprezentowany dopiero teraz.

MediaTek Kompanio 1380 to procesor do Chromebooków z wysokiej półki

Dlaczego „dopiero”? Ano dlatego, że pierwszy laptop z Kompanio 1380 został zaprezentowany już ponad trzy tygodnie temu – mowa o Acer Chromebook Spin 513, który producent zapowiedział przy okazji targów CES 2022. Z jakichś powodów MediaTek dopiero teraz postanowił oficjalnie zaanonsować swój nowy, topowy procesor do Chromebooków.

Acer Chromebook Spin 513 to jeden z pierwszych laptopów z Chrome OS z układem Kompanio 1380 (źródło: Acer)

Kompanio 1380 to ośmiordzeniowy CPU z czterema rdzeniami ARM Cortex-A78, które mogą taktować z częstotliwością nawet 3,0 GHz (pozostałe cztery rdzenie to ARM Cortex-A55 2,0 GHz). Za przetwarzanie grafiki odpowiedzialność weźmie natomiast układ ARM Mali-G57 GPU. SoC powstaje z wykorzystaniem 6-nm procesu technologicznego.

MediaTek Kompanio 1380 zapewnia również wsparcie dla quad-channel 2133 MHz LPDDR4X RAM oraz pamięci eMMC, UFS i NVMe, a także ekranów 2520×1080 pikseli (Full HD+), 2560×1600 pikseli (2,5K) i 3840×2160 pikseli (4K). Ponadto obsługuje łączność WiFi 6/6E (a/b/g/n/ac/ax) 2,4 GHz i 5 GHz, Bluetooth 5 i GNSS (GPS, Glonass, Galileo, QZSS, Beidou).

Kompanio 1380 zapewnia też wsparcie dla do dwóch wyświetlaczy 4K 60 Hz lub jednego 4K 60 Hz i dwóch 4K 30 Hz oraz dekodowanie sprzętowe AV1, a do tego jest wyposażony w dedykowany cyfrowy procesor sygnału audio (DSP) – dzięki niemu pobór prądu podczas wybudzania urządzenia będzie minimalny, co ma przynieść korzyści podczas korzystania z usług asystentów głosowych.

Oczywiście Kompanio 1380 korzysta również z dobrodziejstw sztucznej inteligencji. Producent podaje, że wielordzeniowy procesor MediaTek APU 3.0 (który charakteryzuje się maksymalną mocą 4 TOPS) przyspiesza działanie inteligentnych funkcji aparatu i aplikacji głosowych, jednocześnie optymalizując żywotność baterii.

MediaTek informuje, że procesory z serii Kompanio są już stosowane na szeroką skalę przez producentów do zasilania najpopularniejszych mobilnych urządzeń komputerowych na świecie, w tym Chromebooków i tabletów (zob. Honor Tab V7 Pro z Kompanio 1300T). Kolejne sprzęty z nowym Kompanio 1380 będą dostępne na rynku wkrótce.