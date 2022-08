Nowy DJI Avata to dron, który zabierze Was na swój pokład

Jeżeli zawsze zastanawialiście się, jak wyglądałby lot z pokładu megazwrotnego i szybkiego drona, to nie musicie dłużej o tym myśleć – wystarczy, że kupicie drona DJI Avata.

DJI Avata – stworzony, by latać

Takim właśnie hasłem posługuje się firma, reklamując nowego drona w ofercie. Trudno jest odmówić tej frazie prawdy – to kolejny sprzęt w gamie, w którym sposób sterowania oraz podglądu obrazu jest inny niż w typowym statku bezzałogowym. Avata to dron, którym kierujemy za pomocą pojedynczego joysticka, a obraz przesyłany jest na dedykowane gogle – w tym przypadku mowa o niedawno zaprezentowanych DJI Goggles 2.

Dron wpisuje się w popularny typ urządzenia – cinewhoop, który dzięki osłonom na śmigłach i niskiej masie jest zwinniejszy od typowego bezzałogowca i może latać bliżej ludzi. W ten sposób oczywiście zbyt długo nie pośmigamy – akumulator o pojemności 2420 mAh wystarcza na 18 minut lotu. Sprzęt wyposażono w aparat ultraszerokokątny z matrycą CMOS o rozdzielczości 48 Mpix, przysłonie f/2.8 i kącie widzenia wynoszącym 155°.

Na papierze do jakości nagrywanych materiałów trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia – w formacie 4K Avata nagrywa z prędkością do 60 klatek na sekundę, a w 2,7K to już zakres od 50 do nawet 120 kl./s. Właściciele drona nie powinni mieć problemu z brakiem miejsca na wideo, gdyż urządzenie wozi ze sobą 20 GB pamięci wewnętrznej, a do tego obsługuje karty microSD do 256 GB (na stronie DJI wymienione są rekomendowane karty).

Najciekawiej robi się, gdy przyjrzymy się sterowaniu i obrazowi DJI Avata. Maszynę możemy obsługiwać za pomocą FPV Remote Controller 2 oraz FPV Goggle V2, ale widać, że domyślne firma chciałaby, aby kupujący wyposażyli się w Goggles 2 oraz Motion Controller. Mówimy tu bowiem o nowych goglach z ekranem micro-OLED z możliwością dostosowania dioptrii, dzięki czemu osoby z problemami ze wzrokiem będą w stanie odłożyć okulary na bok podczas korzystania z zestawu.

DJI Goggles 2 są w stanie przechwycić obraz na żywo ze smartfona lub z komputera. Remote Controller to wspomniany na początku kontroler, który pomoże pilotowi wykonywać skomplikowane akrobacje. Jego największą zaletą w stosunku do innych rozwiązań jest obsługa joysticka jedną ręką.

Warto też dodać, że dron obsługuje jakość transmisji wideo do 1080p w maksymalnie 100 klatkach na sekundę przy opóźnieniu 30 ms (wartości dla DJI Goggles 2) i bitrate na poziomie 50 Mbps w zasięgu do 10 km, wykorzystując kodowanie H.256.

Cena

Jeżeli posiadacie licencję oblatywacza i z chęcią chcielibyście sprawdzić nową propozycję od DJI, Avata jest już dostępna do kupienia w Polsce. Cena za zestaw podstawowy Fly Smart Combo z goglami poprzedniej generacji to wydatek rzędu 5849 złotych. Jeśli jesteście chętni na kupno wersji z DJI Goggles 2, wtedy powinien zainteresować Was zestaw Pro-View Combo za 7299 złotych.