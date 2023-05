Nowy tablet Huawei MateBook E będzie mógł zastąpić laptop i może być od niego lepszy

Im więcej funkcji w jednym urządzeniu, tym lepiej. Nowy Huawei MateBook E 2023 to na pierwszy rzut oka „zwykły” tablet, ale po bliższym przyjrzeniu się mu okazuje się, że to naprawdę potężny i multifunkcjonalny sprzęt, który z powodzeniem może zastąpić laptop, a nawet być od niego lepszy.

Nowy Huawei MateBook E 2023 to mocny, wielofunkcyjny tablet

Teoretycznie jest to tylko tablet, ale w praktyce można z powodzeniem przekształcić go w urządzenie podobne do laptopa – wystarczy podpiąć dodawane w zestawie etui z klawiaturą (ze skokiem klawiszy 1,3 mm) i podstawką/nóżką. Ponadto funkcjonalność MateBook E 2023, jako że wspiera on obsługę dotykiem, można zwiększyć za pomocą rysika Huawei M-Pencil drugiej generacji (wykrywa on 4096 poziomów nacisku i na jednym ładowaniu zapewnia do 10 godzin pisania).

MateBook E 2023 (źródło: Huawei)

Wyświetlacz w tym modelu ma matrycę OLED i przekątną 12,6 cala oraz rozdzielczość 2560×1600 pikseli (proporcje 16:10; 240 ppi). Ekran oferuje też funkcję odświeżania obrazu z częstotliwości 120 Hz, wsparcie dla przestrzeni kolorów DCI-P3 i sRGB, a także jasność do 600 nitów. Ponadto cechuje się on współczynnikiem kontrastu 1000000:1 i według deklaracji producenta screen-to-body ratio wynosi imponujące 90%.

Większość laptopów nie ma dotykowych ekranów o wysokim odświeżaniu, zatem nowy MateBook E 2023 może stanowić dla nich ciekawą i groźną alternatywę. Szczególnie że to nie jest „typowy” tablet z Androidem – urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Windows 11 Home (64 bit), a na jego pokładzie znajdują się procesory Intel Core 12. generacji (i5-1230U lub i7-1260U, w zależności od wersji) z grafiką Intel Iris Xe oraz dysk SSD NVMe (M.2 22880) o pojemności 512 GB/1 TB. Pamięci operacyjnej jest zaś 16 GB.

MateBook E 2023 (źródło: Huawei)

Huawei MateBook E 2023 obsługuje łączność Bluetooth i WiFi 6, a do tego oferuje dwa złącza USB-C (USB 3.2 Gen 1 i USB 4.0 – Thunderbolt 4) oraz 3,5 mm do podłączenia słuchawek i mikrofonu. Ponadto laptop odda swoim właścicielom do dyspozycji dwa aparaty (8 Mpix na przodzie i 13 Mpix z diodą doświetlającą na tyle), czytnik linii papilarnych na krawędzi, cztery mikrofony i cztery głośniki.

Huawei MateBook E 2023 wyposażono też w akumulator o pojemności 42 Wh, a klawiaturę w 10,8 Wh baterię (w zestawie producent dodaje ładowarkę o mocy 65 W). Do tego na pokładzie tabletu znajduje się wentylator, który będzie utrzymywał temperaturę całości w ryzach, aby nie zwolniła w wyniku throttlingu. Urządzenie ma wymiary 286,5×184,7×7,99 mm i waży 699 gramów.

MateBook E 2023 (źródło: Huawei)

Cena, dostępność

Regularną cenę Huawei MateBook E 2023 (WiFi) w wersji z 16 GB RAM i 512 GB pamięci na dysku SSD ustalono w Chinach na 7499 juanów (równowartość ~4500 złotych). Konfiguracja z 16 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 1 TB będzie zaś kosztowała w Państwie Środka 7999 juanów (~4800 złotych). Co ważne: to cena za zestaw tablet + klawiatura w pasującym kolorze. Rysik trzeba kupić osobno.

Na tę chwilę nie mamy informacji na temat dostępności tabletu MateBook E 2023 poza Chinami, jednak warto przypomnieć, że MateBook E 2022 trafił do sprzedaży w Polsce w cenie 5699 złotych za wariant 16/512 GB. Niewykluczone, że najnowsza generacja też pojawi się w kraju nad Wisłą, aczkolwiek to dopiero czas pokaże.