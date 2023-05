Glukometr w smart zegarku? Huawei Watch 4 ma już coś w tym stylu

Smartwatche zyskują coraz więcej funkcji pomagających monitorować stan naszego zdrowia. Zaczęło się od liczenia kroków, przez mierzenie tętna i natlenienia krwi, aż po pomiar ciśnienia i… sprawdzanie poziomu glukozy.

Glukometr w smartwatchu

Producenci elektroniki użytkowej wiedzą, jaką kopalnią złota byłoby skuteczne wprowadzenie do urządzeń noszonych zaawansowanych funkcji zdrowotnych. Niektóre smartwatche już teraz umożliwiają wykonywanie precyzyjnych pomiarów, które w podbramkowych sytuacjach potrafią wręcz uratować komuś życie.

Wykrywanie nieregularnej pracy serca, czy wysyłanie powiadomienia, gdy osoba nosząca zegarek gwałtownie się przewróciła, są naprawdę pomocne. Wearables pokroju Apple Watcha są bardzo chwalone za inteligentne wykorzystywanie takich opcji.

Od lat różni producenci zastanawiają się, jak ugryźć temat badania poziomu glukozy we krwi. Ponieważ noszenie zegarka, który dziurawi nam nadgarstek, z pewnością nie jest zbyt dobrym pomysłem, firmy pokroju Apple czy Samsunga starają się opracować metody wykorzystania powszechnych sensorów tak, by były w stanie dawać przynajmniej średnio miarodajne wyniki, a przy tym nie były inwazyjne. I na takie rozwiązanie wpadło Huawei.

Apple Watch Ultra (fot. Apple)

Testy badania cukru we krwi w Huawei Watch 4

Nietypowe zastosowanie smartwatcha ogłosił na chińskim portalu społecznościowym Weibo sam dyrektor generalny Huawei, Yu Chengdong. Pochwalił się, że od 2013 roku, kiedy to Huawei zadebiutowało na rynku monitorowania aktywności sportowych, firma wciąż pracuje nad innowacjami i jest w kontakcie z instytucjami medycznymi.

Huawei Watch 4 z funkcją pomiaru glukozy we krwi (fot. Huawei)

Zegarki Huawei mają jako pierwsze wspierać badania nad oceną ryzyka wystąpienia wysokiego poziomu cukru we krwi. Funkcja ta nie będzie na razie powszechnie wdrażana do smartwatchy producenta – uruchomiono na razie program testowy w Chinach i to tylko dla tych, którzy zgodzą się wziąć w nim udział.

Program uruchamiany jest we współpracy z nieokreślonym chińskim regulatorem urządzeń medycznych. Nie wydaje się, żeby czujniki były w stanie zapewnić ciągłego monitorowania poziomu glukozy we krwi. Bardziej chodzi o wskazywanie, kiedy poziom cukru we krwi wydaje się robić niebezpiecznie wysoki. Smartwatch nie zastąpi więc klasycznego glukometru.

Huawei Watch 4, który jest bazą dla testów, na pewno nie wyprze z rynku klasycznych glukometrów, ale też nie w tym celu powstał – tak samo jak zegarki oferujące pomiar EKG nie zastąpiły „poważnych” badań. Jednak szansa, że odpowiednio dopracowana technologia sprawdzania poziomu glukozy we krwi, pojawi się w przyszłości także w Europie. Chińczycy całkiem nieźle radzą sobie przecież z przenoszeniem licencji na oferowanie funkcji zdrowotnych – posiadacze Huawei Watch GT3 Pro i Watch Ultimate mogą swobodnie korzystać z pomiarów EKG.