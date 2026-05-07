Jest nowy tablet Acera. Producent zachęca, by wyjść z nim z domu

Oferta tajwańskiej marki wzbogaciła się o nowy tablet Acer Iconia iM11-22M5G. To urządzenie, które sprawdzi się w domu, choć producent zachęca, żeby korzystać z niego również poza nim. I ma ku temu solidny argument.

Acer Iconia iM11-22M5G to dobry kandydat na „tablet do domu”

Tablet Acer Iconia iM11-22M5G ma przyzwoitą specyfikację, która w zupełności wystarczy do oglądania filmów i seriali oraz grania w wiele gier (jednak nie tych najbardziej wymagających). Nada się też do nauki i podstawowej pracy biurowej. Ta uniwersalność sprawia, że może być interesujący dla wielu osób.

Tajwański producent nie stworzył jednak tego sprzętu, żeby korzystać z niego tylko w domu, bowiem wyposażył swój nowy tablet Acer Iconia iM11-22M5G w dwa sloty na karty SIM i modem 5G z obsługą VoLTE, więc – w teorii – można go wziąć także do parku czy na plażę.

Korzystanie z niego poza domem może jednak nie być w pełni komfortowe, szczególnie gdy mocno świeci słońce, gdyż wyświetlacz osiąga jasność maksymalnie 450 nitów. To mała wartość. Zastrzeżeń nie można mieć natomiast do wielkości i rozdzielczości ekranu (IPS), ponieważ to odpowiednio 11,45 cala i 2200×1440 pikseli. Do tego tablet Acer Iconia iM11-22M5G oferuje odświeżanie obrazu z częstotliwością do 90 Hz.

Acer Iconia iM11-22M5G (źródło: Acer)

Urządzenie wyposażono też w procesor MediaTek 8791 2,4 GHz z dwoma rdzeniami Cortex-A78 i sześcioma Cortex-A55, który produkowany jest z użyciem 6-nm procesu technologicznego, a także 8 GB RAM LPDDR5, 128 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.1, slot na kartę microSD do 1 TB i akumulator o pojemności 7400 mAh, który można ładować przewodowo maksymalnie z mocą 18 W.

Ponadto tablet Acer Iconia iM11-22M5G oferuje 8 Mpix aparat na przodzie i podwójny aparat na tyle: 16 Mpix + 2 Mpix do zdjęć makro oraz cztery głośniki stereo, czytnik linii papilarnych, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, złącze pinowe i fabrycznie zainstalowany system Android 15. Cały sprzęt ma natomiast wymiary 261,7×177,7×7,85 mm i waży 535 gramów.

Acer Iconia iM11-22M5G (źródło: Acer)

Ile trzeba zapłacić za tablet Acer Iconia iM11-22M5G?

Najnowsza tabletowa propozycja tajwańskiej marki trafiła do sprzedaży w Indiach, gdzie jest sprzedawana za 25499 rupii, co jest równowartością około 975 złotych.