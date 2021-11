Tani jak barszcz smartfon z Androidem trafił do sprzedaży

Mówi się, że potrzeba jest matką wynalazku. Zapotrzebowanie na tanie smartfony jest ogromne, dlatego powstał JioPhone Next. Jego cena jest niespotykanie niska. Jednocześnie jest to pierwszy na świecie tak tani smartfon z Androidem, który powstał przy ścisłej współpracy z Google.

Reklama

JioPhone Next to wyjątkowo tani smartfon z Androidem

Minęło kilka miesięcy od zapowiedzi JioPhone Next. Smartfon, na który czekały miliony klientów, w końcu trafił do sprzedaży. I można się spodziewać, że będzie sprzedawał się jak ciepłe bułeczki, ponieważ do tej pory na indyjskim rynku nie było tak taniego modelu z Androidem.

Smartfon powstał bowiem właśnie z myślą o użytkownikach w tym kraju, gdyż – mimo że mamy już trzecie dziesięciolecie XXI wieku – w kraju tym ponad 300 mln osób wciąż nie posiada narzędzi do korzystania z technologii 4G.

Reklama

JioPhone Next ma być remedium na ten problem, ponieważ jego cena została ustalona na zaledwie 1999 rupii, co jest równowartością ~110 złotych. W sklepach na próżno szukać tak taniego, nowego smartfona z Androidem. Warto też podkreślić, że model ten, mimo że jest ultrabudżetowy, powstał przy ścisłej współpracy z Google. Pracuje on pod kontrolą systemu Pragati OS, który jest „zoptymalizowaną wersją Androida, dostosowaną do zapewnienia wspaniałych doświadczeń użytkownikom z Indii”.

Mimo że jest to ultratani smartfon z Androidem, oferuje on bardzo przyzwoitą specyfikację techniczną – nawet droższe modele mają gorsze wnętrze. JioPhone Next oferuje m.in. wyświetlacz o przekątnej 5,45 cala i rozdzielczości HD+ 1440×720 pikseli ze szkłem Corning Gorilla Glass 3. generacji, czterordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon QM215 1,3 GHz z modemem 4G oraz 2 GB LPDDR3 RAM i 32 GB pamięci wbudowanej, którą można rozszerzyć przy pomocy karty microSD o pojemności do 512 GB.

źródło: Jio

Ponadto smartfon wyposażono w aparaty z autofokusem o rozdzielczościach 13 Mpix (na tyle) i 8 Mpix (na przodzie), dwa sloty na karty nano SIM, akumulator o pojemności 3500 mAh, który można ładować przez port micro USB z mocą 7,5 W oraz 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Właściciele JioPhone Next będą mogli też korzystać z Asystenta Google, funkcji czytania na głos oraz tłumaczenia tego, co jest obecnie wyświetlane na ekranie (na przykład strona w przeglądarce), jak również wesołych filtrów do selfie, a nawet trybu nocnego w aparacie.

Nie należy się spodziewać, że ten tani smartfon z Androidem trafi na inne rynki, ponieważ został stworzony z myślą o użytkownikach w Indiach. Tego typu urządzenie jest tam bardzo potrzebne. Co jednak ciekawe, cena 1999 rupii obowiązuje tylko wtedy, gdy klient podpisze umowę z operatorem Jio na 18 lub 24 miesiące. Bez abonamentu urządzenie ma być sprzedawane już za 6499 rupii (~350 złotych).