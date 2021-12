Każdy chciałby kupić smartfon w atrakcyjnej cenie. Czasami jednak niska cena nie bierze się znikąd. Osoby, które skorzystają z takiej „promocji”, mogą stracić więcej niż by teoretycznie zaoszczędzili.

Reklama

Uważaj, gdzie kupujesz smartfon, bo może się to źle skończyć

Wytężona praca policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją komendy na Pradze Północ oraz funkcjonariuszy z Wydziały do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Stołecznej Policji doprowadziła do zatrzymania 44-letniej kobiety, która jest podejrzana o liczne oszustwa internetowe.

Policjanci ustalili, że kobieta od października 2021 roku prowadziła własną działalność gospodarczą. Na swojej stronie internetowej oraz na jednym z popularnych serwisów ogłoszeniowych (Policja nie wymienia go z nazwy, ale można się domyślić, o który chodzi) oferowała smartfony w atrakcyjnych cenach. Oferty „przedsiębiorczej” 44-latki cieszyły się dużym zainteresowaniem, ponieważ ceny urządzeń były nawet o kilkaset złotych niższe niż u innych sprzedających.

Reklama

Nie wszystkim klientom zapaliła się jednak czerwona lampka, mimo że powinna – niespotykanie atrakcyjne oferty ZAWSZE należy weryfikować i – jeśli to możliwe – wybierać odbiór osobisty lub płatność za pobraniem. Najbardziej wiarygodnym miejscem, w którym można kupić smartfony, są oficjalni, autoryzowani dystrybutorzy. Kupując w takim miejscu, klient ma pewność, że otrzymuje pełnowartościowy produkt (chyba że sklep wyraźnie zaznaczy, że tak nie jest, co ma wpływ na cenę) i może bez problemu skorzystać z gwarancji oraz rękojmi.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że tylko w listopadzie kobieta oszukała 16 osób – mimo że wpłacili oni pieniądze, nie otrzymali „zakupionego” smartfona. Wartość strat, jakie ponieśli kupujący, wyniosła ponad 33 tysiące złotych. Jednocześnie policjanci szacują, że pokrzywdzonych w tej sprawie może być ~300 osób z całej Polski, dlatego cały czas ma ona charakter rozwojowy.

Jak widać tylko na tym przykładzie, wiele osób chce kupić smartfon w okazyjnej cenie. Nieustannie jednak można natknąć się na oszustów, którzy czekają, aż ktoś skusi się na niezwykle atrakcyjną ofertę. Podobne sytuacje zdarzają się cały czas i niestety czasami trudno odzyskać utracone pieniądze.