Nowy sposób płacenia za Netflixa w Polsce. Już nie trzeba podawać danych karty

Mieszkańcy Polski mogą od teraz zapłacić za subskrypcję Netflixa w nowy, również wygodny sposób. Metoda ta z pewnością może cieszyć się dużą popularnością wśród użytkowników w kraju nad Wisłą.

Teraz za dostęp do Netfixa zapłacisz nie tylko kartą płatniczą

W lipcu 2026 roku Netflix znów zaczął oferować możliwość skorzystania z darmowego okresu próbnego, lecz jego długość nie była stała – maksymalnie wynosiła 30 dni. Dziś na stronie platformy nie ma już o nim wzmianki, więc zainteresowani użytkownicy znów muszą płacić za dostęp już od pierwszego dnia.

A od maja 2026 roku obowiązuje najnowszy cennik Netflixa w Polsce, zgodnie z którym za plan Podstawowy trzeba zapłacić 37 złotych miesięcznie (wcześniej 33 złote), za plan Standardowy 55 złotych miesięcznie (wcześniej 49 złotych), a za plan Premium 75 złotych miesięcznie (wcześniej 67 złotych). Aktywni subskrybenci mogą też dodać dodatkowego użytkownika do swojego konta – miesięczna opłata za niego wynosi aktualnie 16 złotych miesięcznie (wcześniej 13 złotych).

Cennik Netflixa w Polsce od maja 2026 roku (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Do tej pory też jedyną metodą płatności była karta płatnicza, w związku z czym należało podać jej numer, datę ważności i kod zabezpieczający. Wymóg ten skutecznie zniechęcał do wykupienia subskrypcji niektóre osoby. Od teraz będą mogły skorzystać z nowego sposobu regulowania należności wobec tego serwisu VOD.

Teraz można zapłacić za Netflixa Blikiem

Polski Standard Płatności poinformował dziś, że użytkownicy w Polsce zyskali możliwość płacenia za subskrypcję Netflixa za pomocą płatności powtarzalnych Blik. Aby z niej skorzystać, należy ją najpierw wybrać, a następnie podać kod z aplikacji banku i wyrazić zgodę na automatyczne pobieranie należności za kolejne okresy rozliczeniowe. Naturalnie można ją wycofać w każdej chwili.

W przypadku wybrania płatności powtarzalnych Blik nie ma konieczności podawania danych karty płatniczej. Polski Standard Płatności podaje, że metoda ta cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców Polski, ponieważ tylko w pierwszej połowie 2026 roku liczba takich transakcji sięgnęła 3,6 miliona i była 20 razy wyższa niż w pierwszej połowie 2025 roku, a ich łączna wartość wyniosła 166 milionów złotych.

Przy okazji warto przypomnieć, że 1 marca 2027 roku Netflix wdroży w Polsce plan z reklamami. Jego cena nie jest jeszcze znana.