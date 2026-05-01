Netflix podniósł ceny w Polsce. Za każdy plan zapłacisz więcej

Od maja 2026 roku za dostęp do Netflixa w Polsce trzeba zapłacić więcej. Znamy już nowe stawki wprowadzone przez popularny serwis VOD.

Ile dotychczas kosztował Netflix w Polsce?

Jeszcze w kwietniu 2026 roku użytkownicy Netflixa w Polsce mieli do wyboru trzy plany w następujących cenach:

Plan Podstawowy za 33 złote miesięcznie – pozwala oglądać wideo w rozdzielczości 720p na jednym urządzeniu jednocześnie oraz pobierać seriale i filmy na jedno urządzenie,

Standardowy za 49 złotych miesięcznie – pozwala oglądać wideo w rozdzielczości 1080p na dwóch urządzeniach jednocześnie oraz pobierać treści na dwa urządzenia,

Premium za 67 złotych miesięcznie – pozwala oglądać wideo w rozdzielczości 4K z HDR i dźwiękiem 3D na czterech urządzeniach jednocześnie oraz pobierać seriale i filmy na nawet sześć urządzeń.

Warto też wiedzieć, że Netflix zapewnia możliwość dodania użytkownika spoza gospodarstwa domowego. W przypadku planu Standardowego można dodać jednego tego typu widza, a osoby płacące za plan Premium mogą dodać dwie osoby. Opłata za jednego dodatkowego użytkownika do niedawna wynosiła 13 złotych miesięcznie.

Netflix wprowadza podwyżki w Polsce. Ile kosztuje subskrypcja od maja 2026 roku?

Pod koniec marca Grzesiek pisał o podwyżkach cen Netflixa w USA, co sugerowało, że firma może mieć podobne zamiary dotyczące polskiego rynku. Niestety, na potwierdzenie tych domysłów nie musieliśmy długo czekać.

Netflix właśnie wprowadził nowy cennik w Polsce. Od teraz za dostęp do serwisu streamingowego trzeba zapłacić:

Plan Podstawowy – 37 złotych miesięcznie, wcześniej 33 złote,

Plan Standardowy – 55 złotych miesięcznie, wcześniej 49 złotych,

Plan Premium – 75 złotych miesięcznie, wcześniej 67 złotych.

To jednak nie koniec podwyżek. Otóż wzrosła też opłata pobierana za dodatkowego użytkownika – 16 złotych miesięcznie zamiast 13 złotych.

Owszem, nie są to gigantyczne podwyżki i raczej nie spowodują odpływu użytkowników. Należy jednak odnotować, że ostatnio wiele usług i serwisów podrożało. Jeśli więc policzymy łączną kwotę, którą teraz płacimy za dostęp do platform, to może uzbierać się niemała suma pieniędzy, szczególnie w perspektywie całego roku.