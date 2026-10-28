Amazon znów rozwiązał worek z nowościami. Jest na czym oko zawiesić

Na początku października 2026 roku Amazon – najpierw – zaprezentował trzy nowe czytniki Kindle (właściwie to aż sześć), a następnie trzy tablety Amazon Alexa (pierwsze z Androidem). Dziś amerykański gigant oficjalnie przedstawił kolejnych pięć urządzeń: Amazon Echo Show 16, Alexa Photo Frame, Echo Dot, Echo Studio i Echo Time.

Co potrafią i ile kosztują Amazon Echo Show 16 i Alexa Photo Frame?

Nowy Echo Show 16 został wyposażony w 16-calowy ekran (opcjonalnie w wersji Nanomatte), który ma zapewniać „dwukrotnie żywsze kolory” niż Echo Show 15. Wewnątrz znalazło się osiem mikrowooferów i dwa głośniki wysokotonowe, a funkcja Advanced Room Adaptation ma dostosowywać dźwięk w zależności od ulokowania sprzętu (można go bowiem zarówno postawić na płaskiej powierzchni, jak i zawiesić na ścianie).

Echo Show 16 (źródło: Amazon)

Echo Show 16 oferuje również kamerę o rozdzielczości 13 Mpix, która ma „najszersze pole widzenia w historii serii Echo Show” i jest w stanie rozpoznać użytkownika z odległości nawet 5 metrów (w poprzedniej generacji maksymalna odległość rozpoznawania wynosiła 2,4 metra). Dodano też tryb nocny.

Amazon deklaruje, że nowy Echo Show 16 dysponuje o 20% większą mocą obliczeniową i ulepszoną technologię fuzji czujników Omnisense, dzięki czemu urządzenie samo może zainicjować zwiększenie temperatury, gdy zrobi się zimniej oraz automatycznie wyłączyć światło, kiedy użytkownik opuści pokój.

Ponadto Echo Show 16 oferuje wbudowany Fire TV i najnowszą wersję Alexa+ (podczas korzystania z niej świeci się dioda), a także fizyczny przycisk do wyłączania mikrofonów i kamery. Urządzenie jest już dostępne w Stanach Zjednoczonych, gdzie standardowa wersja kosztuje 499,99 dolarów (równowartość około 1980 złotych), a model z ekranem Nanomatte 569,99 dolarów (~2255 złotych). W okresie przedsprzedaży Amazon daje 100 dolarów (~395 złotych) zniżki.

Kolejna z nowości to Alexa Photo Frame, czyli cyfrowa ramka na zdjęcia z 10-calowym ekranem dotykowym z półmatowym wykończeniem, która może automatycznie synchronizować się z Amazon Photos. Można też wybrać konkretne osoby i albumy, które mają być wyświetlane. Amazon podkreśla, że jest to pierwszy tego typu produkt na rynku z wbudowaną Alexą. Cena urządzenia zaczyna się od 199,99 dolarów (~790 złotych) za wersję z czarną ramką. Pozostałe kosztują 229 dolarów (~910 złotych).

Alexa Photo Frame (źródło: Amazon)

Amazon dodał do swojej oferty też nowe urządzenia Echo Dot, Echo Studio i Echo Time

Nowy Echo Dot jest pierwszym głośnikiem z autorskim chipem AZ3, który – jak deklarują Amerykanie – ma pozwolić na szybsze i bardziej naturalne rozmowy z Alexą+. Do tego – także po raz pierwszy – wbudowano centralę inteligentnego domu bezpośrednio w to urządzenie, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania oddzielnej centrali.

W nowym Echo Dot dodano też czwarty mikrofon i zastosowano wbudowany wzmacniacz Wi-Fi eero, który rozszerza zasięg istniejącej sieci eero o obszar do 93 m2. Dostępna jest również wersja Amazon Kids Echo Dot dla dzieci z „dziecięcym wykończeniem” i roczną subskrypcją Kids+.

Nowy Echo Studio, według deklaracji Amazona, jest natomiast „jego najlepiej brzmiącym głośnikiem”, ponieważ wewnątrz znalazł się głośnik niskotonowy o dużym wychyleniu membrany, który ma dostarczyć głęboki, wciągający bas, a trzy „optymalnie rozmieszczone” przetworniki pełnozakresowe i technologia Dolby Atmos zapewniają dźwięk przestrzenny.

W jego przypadku również zastosowano technologię Advanced Room Adaptation (jak w Echo Show 16), a do tego też Adaptive Volume, która automatycznie dostosowuje poziom głośności do położenia użytkownika (zwiększy głośność, gdy się oddali lub zmniejszy, kiedy znajdzie się bliżej).

Echo Studio (źródło: Amazon)

Echo Studio (2026) ma również wbudowaną kamerę, więc może pełnić rolę domowej kamery wewnętrznej, a w przyszłości zostanie dodana kompatybilność z Fire TV, która pozwoli wyświetlać obraz z kamery na dużym ekranie podczas rozmów wideo. W tym urządzeniu Amazon też zastosował fizyczny wyłącznik mikrofonów i kamery oraz diodę informującą o przesyłaniu obrazów lub wideo do chmury.

Nowy głośnik Echo Dot kosztuje 99,99 dolarów (wersja standardowa; ~395 złotych) lub 109,99 dolarów (wersja dla dzieci; ~435 złotych), natomiast Echo Studio z kamerą 249,99 dolarów (~990 złotych).

Ostatnią, zaprezentowaną dziś nowością, jest Echo Time, czyli inteligentny budzik z wyświetlaczem dotykowym o średnicy 3,2 cala, na którym można ustawić spersonalizowaną tarczę zegara. Ekran automatycznie dostosowuje swoją jasność do pory dnia, a wieczorem przechodzi w tryb nocny.

Użytkownicy będą mogli korzystać za jego pośrednictwem również z Alexa+. Co ciekawe, Echo Time może także obudzić użytkownika wcześniej (od 10 do 60 minut od ustawionego budzika), ponieważ Alexa (wspomagając się technologią łączenia czujników Omnisense i ultradźwiękami) jest w stanie wykryć, kiedy sen stał się płytki i to (może być) najlepszy moment na obudzenie użytkownika.

Podobnie jak inne urządzenia Amazon, również Echo Time oferuje fizyczny przycisk do wyłączania mikrofonów i wskaźnik informujący o nasłuchiwaniu przez Alexę. Czujnik snu też można wyłączyć (funkcja ta jest automatycznie włączona).

Echo Time (źródło: Amazon)

Echo Time kosztuje 199,99 dolarów (~790 złotych). Dostępna jest także wersja dla dzieci – Amazon Kids Echo Time – z roczną subskrypcją Kids+ za 209,99 dolarów (~830 złotych). Regulowaną nóżkę można dokupić za 39,99 dolarów (~160 złotych).