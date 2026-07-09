Darmowy dostęp do Netflixa znów możliwy. Nie każdy jest jednak traktowany tak samo

W odległej przeszłości Netflix umożliwiał mieszkańcom Polski skorzystanie z darmowego okresu próbnego, lecz opcja ta została wycofana wiele lat temu. Nieoczekiwanie jednak powróciła.

Netflix przywraca darmowy okres próbny w Polsce

Netflix jest dostępny w Polsce od stycznia 2016 roku. Początkowo subskrybenci musieli płacić za dostęp w euro (od 7,99 do 11,99 euro). Dopiero pół roku później, w czerwcu 2016 roku, wprowadzono polski cennik – wówczas ceny wynosiły 34 złote za plan Basic, 43 złote za Standard i 52 złote za Premium.

Od samego początku Netlflix oferował 30-dniowy, darmowy okres próbny, dzięki czemu mieszkańcy Polski mogli zapoznać się z jego ofertą za darmo, aby później świadomie zdecydować się na kontynuowanie subskrypcji lub rezygnację z niej.

Netflix wycofał jednak darmowy okres próbny w 2019 roku. Oficjalnie powodu tej decyzji nie podano, choć wysoce prawdopodobne, że koronnym argumentem dla platformy była nieuczciwość użytkowników.

Wydawało się, że darmowy okres próbny na Netflixie nigdy nie powróci, a tymczasem niespodziewanie, bez żadnej zapowiedzi, tak się właśnie stało. Jest on dostępny w Polsce oraz – jak potwierdziła platforma serwisowi What’s on Netflix – wybranych krajach poza Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią.

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Jak długo można korzystać z Netflixa za darmo w Polsce?

W moim przypadku, po wejściu na stronę netflix.com/pl, wyświetla się informacja o możliwości wypróbowania serwisu za darmo przez 30 dni. Równocześnie platforma podkreśla, że oferta skierowana jest wyłącznie dla nowych użytkowników, którzy nie mają jeszcze konta na Netflixie.

Darmowy okres próbny na Netflixie znów dostępny w Polsce (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Długość darmowego okresu próbnego nie zawsze wynosi jednak 30 dni – niektórzy użytkownicy widzą informację, że mogą korzystać za darmo z Netflixa przez 14 lub nawet tylko 7 dni. Nie wiadomo, od czego platforma uzależnia długość okresu próbnego.

W jego ramach można korzystać z dowolnego planu, a po zakończeniu – w przypadku niezrezygnowania z subskrypcji – zacznie być pobierana regularna opłata. Od maja 2026 roku obowiązuje nowy cennik Netflixa:

plan Podstawowy kosztuje 37 złotych miesięcznie,

plan Standardowy kosztuje 55 złotych miesięcznie,

a plan Premium kosztuje 75 złotych miesięcznie.

Wzrosła też cena za dodatkowego użytkownika – do 16 złotych miesięcznie.