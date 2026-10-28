Huawei dodał do swojej oferty 3 nowe, tanie smartfony

Trzy tygodnie temu, 9 października 2026 roku, w Polsce zadebiutował smartfon Huawei Pura 90s Pro i Huawei Pura 90s Pro Max. Dziś do oferty chińskiego producenta dołączyły trzy dużo tańsze modele.

Co oferuje smartfon Huawei Enjoy 100, Huawei Enjoy 100 Pro i Huawei Enjoy 100 Pro Max?

Smartfon Huawei Enjoy 100 został wyposażony w 6,56-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1612×720 pikseli, który odświeża obraz z częstotliwością 90 Hz i próbkuje dotyk z prędkością 180 Hz. Na jego przodzie znalazł się też 8 Mpix (f/2.0) aparat, natomiast na tyle umieszczono 13 Mpix (f/1.8).

Ponadto smartfon Huawei Enjoy 100 ma procesor Kirin 8000S, od 128 do 256 GB pamięci wewnętrznej (w zależności od wersji), akumulator o pojemności 6100 mAh, który można ładować przewodowo maksymalnie z mocą 40 W oraz Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 i czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi.

Całe urządzenie pracuje pod kontrolą systemu HarmonyOS 7, ma wymiary 163,84×75,23×8,98 mm i waży 204 gramów.

Huawei Enjoy 100 (źródło: Huawei)

Smartfon Huawei Enjoy 100 Pro ma natomiast 6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ 2412×1080 pikseli i jasności do 1300 nitów z odświeżaniem 120 Hz, ściemnianiem PWM 2160 Hz, próbkowaniem dotyku do 300 Hz i szkłem Kunlun oraz aparat 32 Mpix (f/2.2) na przodzie i 50 Mpix (f/1.8) z czujnikiem RYYB na tyle.

Na jego wyposażeniu są też procesor Kirin 8020A, do 512 GB pamięci wewnętrznej, akumulator o pojemności 6100 mAh (ładowanie do 40 W), Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC, czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi) i system HarmonyOS 7. Wymiary wynoszą zaś 161,4×74,8×7,9 mm, a masa – 192 gramy.

Huawei Enjoy 100 Pro (źródło: Huawei)

Topowy model z tej serii, czyli smartfon Huawei Enjoy 100 Pro Max, otrzymał zaś 6,84-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2756×1272 piksele i jasności do 8000 nitów z odświeżaniem 120 Hz, ściemnianiem PWM 2160 Hz i próbkowaniem dotyku do 300 Hz oraz 8 Mpix (f/2.0) aparat przedni i 50 Mpix (f/1.8) z czujnikiem RYYB na tyle.

Ponadto jest wyposażony w akumulator o pojemności 8800 mAh (który można ładować przewodowo maksymalnie z mocą 40 W) i od 128 do 512 GB pamięci wbudowanej. Tutaj trzeba odnotować, że wersje 128 i 256 GB mają procesor Kirin 8020A, a 512 GB – Kirin 8020. Do kompletu są Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC, obsługa łączności satelitarnej Beidou, głośniki stereo, czytnik linii papilarnych (na boku) i system HarmonyOS 7.

Huawei Enjoy 100 Pro Max (źródło: Huawei)

Całe urządzenie ma wymiary 163,3x78x7,98 mm i waży 228 gramów.

Huawei Enjoy 100, Huawei Enjoy 100 Pro i Huawei Enjoy 100 Pro Max – cena

Huawei Enjoy 100

128 GB – 1399 juanów (równowartość około 830 złotych),

256 GB – 1699 juanów (~1010 złotych),

Huawei Enjoy 100 Pro

128 GB – 1799 juanów (~1070 złotych),

256 GB – 2199 juanów (~1310 złotych),

512 GB – 2699 juanów (~1605 złotych),

Huawei Enjoy 100 Pro Max