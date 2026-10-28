smartfon huawei enjoy 100 smartphone
Huawei Enjoy 100 (źródło: Huawei)
Smartfony

Huawei dodał do swojej oferty 3 nowe, tanie smartfony

Grzegorz Dąbek·
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Huawei dodał do swojej oferty 3 nowe, tanie smartfony

Trzy tygodnie temu, 9 października 2026 roku, w Polsce zadebiutował smartfon Huawei Pura 90s Pro i Huawei Pura 90s Pro Max. Dziś do oferty chińskiego producenta dołączyły trzy dużo tańsze modele.

Co oferuje smartfon Huawei Enjoy 100, Huawei Enjoy 100 Pro i Huawei Enjoy 100 Pro Max?

Smartfon Huawei Enjoy 100 został wyposażony w 6,56-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1612×720 pikseli, który odświeża obraz z częstotliwością 90 Hz i próbkuje dotyk z prędkością 180 Hz. Na jego przodzie znalazł się też 8 Mpix (f/2.0) aparat, natomiast na tyle umieszczono 13 Mpix (f/1.8).

Ponadto smartfon Huawei Enjoy 100 ma procesor Kirin 8000S, od 128 do 256 GB pamięci wewnętrznej (w zależności od wersji), akumulator o pojemności 6100 mAh, który można ładować przewodowo maksymalnie z mocą 40 W oraz Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 i czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi.

Całe urządzenie pracuje pod kontrolą systemu HarmonyOS 7, ma wymiary 163,84×75,23×8,98 mm i waży 204 gramów.

smartfon huawei enjoy 100 smartphone
smartfon huawei enjoy 100 smartphone
smartfon huawei enjoy 100 smartphone
Huawei Enjoy 100 (źródło: Huawei)

Smartfon Huawei Enjoy 100 Pro ma natomiast 6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ 2412×1080 pikseli i jasności do 1300 nitów z odświeżaniem 120 Hz, ściemnianiem PWM 2160 Hz, próbkowaniem dotyku do 300 Hz i szkłem Kunlun oraz aparat 32 Mpix (f/2.2) na przodzie i 50 Mpix (f/1.8) z czujnikiem RYYB na tyle.

Na jego wyposażeniu są też procesor Kirin 8020A, do 512 GB pamięci wewnętrznej, akumulator o pojemności 6100 mAh (ładowanie do 40 W), Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC, czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi) i system HarmonyOS 7. Wymiary wynoszą zaś 161,4×74,8×7,9 mm, a masa – 192 gramy.

smartfon huawei enjoy 100 pro smartphone
smartfon huawei enjoy 100 pro smartphone
smartfon huawei enjoy 100 pro smartphone
smartfon huawei enjoy 100 pro smartphone
Huawei Enjoy 100 Pro (źródło: Huawei)

Topowy model z tej serii, czyli smartfon Huawei Enjoy 100 Pro Max, otrzymał zaś 6,84-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2756×1272 piksele i jasności do 8000 nitów z odświeżaniem 120 Hz, ściemnianiem PWM 2160 Hz i próbkowaniem dotyku do 300 Hz oraz 8 Mpix (f/2.0) aparat przedni i 50 Mpix (f/1.8) z czujnikiem RYYB na tyle.

Ponadto jest wyposażony w akumulator o pojemności 8800 mAh (który można ładować przewodowo maksymalnie z mocą 40 W) i od 128 do 512 GB pamięci wbudowanej. Tutaj trzeba odnotować, że wersje 128 i 256 GB mają procesor Kirin 8020A, a 512 GB – Kirin 8020. Do kompletu są Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC, obsługa łączności satelitarnej Beidou, głośniki stereo, czytnik linii papilarnych (na boku) i system HarmonyOS 7.

smartfon huawei enjoy 100 pro max smartphone
smartfon huawei enjoy 100 pro max smartphone
smartfon huawei enjoy 100 pro max smartphone
smartfon huawei enjoy 100 pro max smartphone
Huawei Enjoy 100 Pro Max (źródło: Huawei)

Całe urządzenie ma wymiary 163,3x78x7,98 mm i waży 228 gramów.

Huawei Enjoy 100, Huawei Enjoy 100 Pro i Huawei Enjoy 100 Pro Max – cena

Huawei Enjoy 100

  • 128 GB – 1399 juanów (równowartość około 830 złotych),
  • 256 GB – 1699 juanów (~1010 złotych),

Huawei Enjoy 100 Pro

  • 128 GB – 1799 juanów (~1070 złotych),
  • 256 GB – 2199 juanów (~1310 złotych),
  • 512 GB – 2699 juanów (~1605 złotych),

Huawei Enjoy 100 Pro Max

  • 128 GB – 1999 juanów (~1200 złotych),
  • 256 GB – 2399 juanów (~1425 złotych),
  • 512 GB – 2899 juanów (~1725 złotych).
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