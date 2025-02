OnePlus Watch 3 zaprezentowany. Będzie obiektem westchnień (pierwsze wrażenia)

OnePlus Watch 3 został oficjalnie zaprezentowany. To nowy flagowy smartwatch chińskiego producenta, który może rywalizować z topowymi zegarkami na rynku. Już specyfikacja robi wrażenie, a sam korzystam z niego od paru dni i zdążyliśmy się przez ten czas zaprzyjaźnić.

Premiera OnePlus Watch 3. Specyfikacja może się podobać

OnePlus Watch 3 ma okrągły wyświetlacz LTPO AMOLED o średnicy 1,5 cala. Dzięki jasności sięgającej 2200 nitów nie ma problemu z widocznością, niezależnie od tego jak mocno świeci słońce. Oferowany przez ten smartwatch obraz jest przy tym ostry, bo rozdzielczość wynosi 466×466 pikseli.

Dla dodatkowej ochrony ekran pokryty jest szafirowym szkiełkiem. Ramka zaś wykonana została z tytanu, a obudowa – ze stali nierdzewnej. Cała konstrukcja spełnia wymogi militarnej normy MIL-STD-810H oraz cechuje się wodoszczelnością w klasie IP68/5ATM.

Dzięki głównemu procesorowi Snapdragon W5 i odpowiedzialnemu za zadania w tle chipsetowi BES2800, całość działa naprawdę płynnie i bezproblemowo. Obsługa jest zaś prosta i intuicyjna – to z kolei zasługa systemu Wear OS 5 oraz dotykowego ekranu połączonego z fizycznym przyciskiem i obrotową koronką.

OnePlus Watch 3 (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Dopełnieniem całości jest natomiast akumulator o pojemności 631 mAh, zapewniający typowo od 3 do 5, a maksymalnie 16 dni działania, z kolei szybkie ładowanie sprawia, że już po 10 minutach ma dość energii, by pracować calutki dzień.

Jakie funkcje oferuje smartwatch OnePlus Watch 3?

W kontekście funkcjonalności zegarek mierzy tętno i natlenienie krwi, a do tego oferuje monitorowanie zmian temperatury ciała, badanie EKG i ocenę ryzyka rozwoju sztywności tętnic. Kompleksowe badanie zdrowia można wykonać w zaledwie 60 sekund. Naturalnie, smartwatch zlicza też postawione kroki i spalone kalorie, by wraz z czasem aktywności motywować do realizacji codziennych celów. Dopełnieniem całości jest pomiar czasu i jakości snu.

Jeśli zaś chodzi o typowo sportowe pomiary, mamy tu przeszło setkę trybów treningowych, w tym 11 określanych jako profesjonalne – to bieg, chód, jazda na rowerze i na nartach, pływanie, skakanie na skakance, tenis i badminton, górskie wędrówki, orbitrek i wioślarz. To dobry moment, by wspomnieć o wbudowanym module GPS oraz barometrze, akcelerometrze i żyroskopie. Ciekawostką jest też funkcja monitorowania zużycia tłuszczów i węglowodanów w różnych strefach tętna.

OnePlus Watch 3 (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Zegarek wyświetla też powiadomienia i pozwala na nie reagować. Dzięki mikrofonowi i głośnikowi umożliwia prowadzenie rozmów głosowych przez Bluetooth (niestety, nie obsługuje kart eSIM, więc nie jest samowystarczalny). W przypadku wiadomości (zarówno SMS-ów, e-maili, jak i czatów) zaś – co warto podkreślić – pozwala na wysyłanie odpowiedzi, oddając do dyspozycji pełną klawiaturę QWERTY, jak i mikrofon. Mamy nawet pełen podgląd konwersacji – w aplikacji Wiadomości Google.

OnePlus Watch 3 ma również na pokładzie moduł NFC, umożliwiający dokonywanie płatności zbliżeniowych – działa to poprzez Portfel Google. Świetną opcją jest też funkcja pilota zdalnego sterowania telefonem – w ten sposób smartwatch może nie tylko synchronizować wiadomości czy kontrolować spust migawki w aparacie, ale też na przykład przełączać filmy na TikToku.

OnePlus Watch 3 działa w oparciu o system Wear OS 5 (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Pierwsze wrażenia? Jak najbardziej pozytywne

Tak, jak wspominałem we wstępie, smartwatch OnePlus Watch 3 dotarł do mnie kilka dni temu. Już pierwszy kontakt z zegarkiem jest pozytywny – czuć, że jest solidny, a równocześnie nosi się go bardzo wygodnie (choć zdaję sobie sprawę, że dla części użytkowników może być mimo wszystko zbyt masywny). Szybko zapomina się, że ma się go na nadgarstku, raz po raz przypominają o tym jedynie wibrujące powiadomienia i sugestie. Tak, wiem, zegarku, powinienem wstać i się poruszać.

OnePlus Watch 3 (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

System działa bez zarzutu, podobnie jak podstawowe funkcje – zarówno te związane z monitorowaniem zdrowia czy aktywności, jak i te, które Mieszko w rozmowie z Dobrawą niechybnie nazwałby lifestylowymi. Powiadomienia przychodzą na czas, a klecone na miniaturowej klawiaturze odpowiedzi docierają do odbiorców.

Na poważniejsze sprawdziany jeszcze przyjdzie czas, ale na razie wygląda na to, że precyzja pomiarów z zakresu aktywności jest całkiem wysoka. Podobnie zresztą jak precyzja lokalizacji GPS. Monitorowanie pulsu też wydaje się wiarygodne.

OnePlus Watch 3 (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Wyświetlacz jest niezaprzeczalnym atutem tego modelu – nie mam żadnych zarzutów ani do jakości obrazu, ani do responsywności. Także obrotowa koronka działa świetnie, ułatwiając obsługę i eliminując konieczność ciągłego palcowania ekranu.

Za wcześnie jeszcze na wydawanie werdyktu, ale pierwsze wrażenia są jak najbardziej pozytywne. Przede mną jeszcze długie dni testów, a gdy sprawdzę już każdy aspekt, na łamach Tabletowo.pl ukaże się szczegółowa recenzja. Jeśli jest coś, co konkretnie chcesz wiedzieć, daj znać w komentarzu.



OnePlus Watch 3 to wyjątkowo intrygujący smartwatch. Wzbudza zainteresowanie nie tylko rasy ludzkiej (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Póki co odpowiedzmy sobie na jedno z istotniejszych pytań…

Ile kosztuje OnePlus Watch 3? Cena obniżona na start

Biorąc pod uwagę jakość wykonania i funkcjonalność, nie dziwi mnie dość wysoka cena tego smartwatcha. Za zegarek OnePlus Watch 3 w Polsce trzeba zapłacić aż 1499 złotych. Chyba że zdecydujesz się na zakup w ciągu najbliższego miesiąca – do 18 marca 2025 roku urządzenie dostępne jest w promocyjnej cenie wynoszącej 1299 złotych.