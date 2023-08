Nowy smartfon marki HONOR nie jest dla wymagających. Co oferuje?

HONOR ma w swojej ofercie zarówno smartfony, które swoją specyfikacją i możliwościami powodują opad szczęki (zob. HONOR Magic 5 Pro), jak i mniej imponujące modele. Nowy HONOR X5 Plus należy do tej drugiej grupy – jego parametry nie są wyśrubowane. To zdecydowanie propozycja dla osób, które mają dość niskie wymagania.

Specyfikacja smartfona HONOR X5 Plus

Oficjalna strona, na której producent opisuje ten model, jest dość uboga, bo i nie ma czego specjalnie podkreślać. Właściwie jedyne, na co można zwrócić uwagę, to funkcja odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz na 6,56-calowym ekranie TFT LCD o rozdzielczości HD+ 1612×720 pikseli (proporcje 20,15:9) oraz aparat główny z matrycą 50 Mpix i przysłoną f/1.8 (towarzyszy mu dodatkowy sensor z f/2.4 do pomiaru głębi ostrości).

HONOR X5 Plus (źródło: HONOR)

Pozostała specyfikacja tego smartfona jest już mocno przeciętna. HONOR X5 Plus wyposażony jest bowiem również w procesor MediaTek Helio G36 bez modemu 5G oraz tylko 4 GB RAM i 64 GB wbudowanej pamięci (istnieje możliwość dodania karty microSD o pojemności do 1 TB), a także akumulator o pojemności 5200 mAh, który można ładować maksymalnie z mocą zaledwie 10 W (zasilacz wchodzi w skład zestawu sprzedażowego).

Ponadto na pokładzie modelu HONOR X5 Plus znalazły się jeszcze m.in. aparat o rozdzielczości 5 Mpix (f/2.2) do selfie i rozmów wideo, moduł NFC (tylko w wariancie o oznaczeniu kodowym WOD-LX1), czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi w klawiszu zasilania/blokady, dual SIM (2x nano SIM), złącze słuchawkowe 3,5 mm i port USB-C (USB 2.0) ze wsparciem dla USB OTG.

HONOR X5 Plus będzie dostępny na rynku w dwóch wersjach kolorystycznych: Cyan Lake i Midnight Black. Smartfon ma wymiary 163,32×75,07×8,35 mm i waży 188 gramów. Na urządzeniu fabrycznie zainstalowany jest system Android 13 z nakładką MagicOS 7.1. Producent nie podaje, ile aktualizacji Androida udostępni temu modelowi.

Cena smartfona HONOR X5 Plus, dostępność

HONOR X5 Plus pojawił się na globalnej stronie producenta, co wskazuje, że będzie dostępny (w wybranych krajach) na całym świecie. Na tę chwilę nie wiemy jednak, w których dokładnie i czy Polska znajduje się na ich liście. Tak samo nie znamy ceny tego smartfona, aczkolwiek patrząc przez pryzmat jego specyfikacji technicznej, powinna być ona „przystępna”.