Promocja: ZTE sprzedaje swoje smartfony już od 289 złotych!

ZTE doskonale wie, że Polacy kochają tanie smartfony. Producent nie chce walczyć o klientów z najgrubszym portfelem – przygotował bowiem promocję, dzięki której można kupić jego urządzenia już od mniej niż 300 złotych. Do niektórych modeli dodawane są też przydatne gratisy.

Letnia, ale gorąca promocja na smartfony ZTE

Po ostatnio wprowadzonych do Polski smartfonach ZTE było widać, że producent chce zainteresować swoimi urządzeniami przede wszystkim osoby, które dysponują niewielkim budżetem. Dziś firma ogłosiła letnią promocję, dzięki której można kupić wybrane modele już od 289 złotych! Za taką kwotę kupicie smartfon ZTE Blade A31 z 5,45-calowym wyświetlaczem LCD o rozdzielczości 720×1440 pikseli, 2 GB RAM, 32 GB wbudowanej pamięci (+ microSD do 128 GB), aparatami 8 Mpix na tyle i 5 Mpix na przodzie oraz akumulatorem o pojemności 3000 mAh. Model ten pracuje pod kontrolą systemu Android 11 Go Edition.

fot. producenta

W obniżonej cenie kupicie również ZTE Blade A72s, którego regularna cena została ustalona na 699 złotych. Do końca września 2023 roku zapłacicie jednak za niego 549 złotych, czyli mniej o 150 złotych, a na dodatek otrzymacie w prezencie smartwatch ZTE Watch Live, który standardowo kosztuje 129 złotych. Smartfon oferuje m.in. 6,745-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, 3 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2 (+ microSD do 1 TB), akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla 22,5 W ładowania, aparat 5 Mpix na przodzie i trzy aparaty na tyle: 50 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia również w przypadku modelu ZTE Blade V40 Design, który trafił do sprzedaży razem ze wspomnianym przed chwilą Blade A72s. Jego też kupicie w obniżonej cenie – za 599 złotych (taniej o 200 złotych), a do tego otrzymacie w prezencie smartwatch ZTE Watch Live. Ten smartfon oferuje m.in. 6,6-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+, 4 GB RAM, 128 GB wbudowanej pamięci typu UFS 2.2 (+ microSD do 1 TB), aparat 8 Mpix na tyle i trio 50 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix na tyle oraz akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla 22,5 W ładowania.

ZTE Blade A72s po lewej, Blade V40 Design po prawej stronie (fot. producenta)

Letnia promocja obejmuje również wprowadzony niedawno do Polski model ZTE Blade A53 Pro, którego regularna cena wynosi 599 złotych, ale do końca września 2023 roku kupicie go za 479 złotych i do tego dostaniecie do niego słuchawki bezprzewodowe ZTE Buds 2 za darmo, których sugerowana cena to 129 złotych. Smartfon wyposażony jest m.in. w 6,52-calowy ekran o rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli, 4 GB RAM, 64 GB pamięci wewnętrznej (+ microSD), akumulator o pojemności 5000 mAh oraz aparaty 5 Mpix na przodzie i 13 Mpix + 2 Mpix na tyle.

7.5 Ocena

Jest też promocja na smartfony dla seniorów

Producent pomyślał o wszystkich. Według niego Blade A31 to propozycja dla oszczędnych, a Blade A53 Pro dla najmłodszych. Kolejne dwa smartfony są natomiast skierowane przede wszystkim do seniorów. Mowa o modelach Blade A53 i Blade A53+ z 6,52-calowym ekranem o rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli, 2 GB RAM, aparatem 5 Mpix na przodzie i akumulatorem o pojemności 4000 mAh oraz systemem operacyjnym Android 12 Go Edition.

Różnią się one ilością pamięci wbudowanej i aparatem na tyle: Blade A53 ma odpowiednio 32 GB i 8 Mpix, a Blade A53+ 64 GB i 13 Mpix. W ramach letniej promocji ZTE Blade A53 jest dostępny w kolorze niebieskim za 339 złotych, natomiast Blade A53+ w wersji szarej za 389 złotych. W obu przypadkach to obniżka o 110 złotych względem ceny regularnej.

Smartfony chińskiej marki są dostępne w obniżonych cenach i z gratisami w oficjalnym sklepie internetowym ZTE oraz x-kom, Komputronik i NEONET (dostępność różni się w zależności od sklepu).