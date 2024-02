Klienci mogą pomylić nowego budżetowca Xiaomi z flagowcem marki

To, że producenci smartfonów upodabniają swoje tańsze smartfony do tych flagowych, to nic nowego. Taką taktykę stosuje m.in. Samsung. Zdaje się, że tą drogą pójdzie także Xiaomi. Nowy model, który zasili szeregi budżetowej linii tej firmy, będzie swoim wyglądem nawiązywać do Xiaomi 13 Ultra. Wielka szkoda, że tylko wyglądem.

Co zaoferuje nowy smartfon Xiaomi?

Model, o którym mowa, jest kontynuatorem serii A, do której w 2023 roku dołączyły modele Redmi A2 i Redmi A2+. Redmi A3 zaoferuje 6,71-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+ (1600×720 pikseli), proporcjach 20:9, jasności 400 nitów i odświeżaniu ekranu na poziomie 90 Hz.

Sercem tego smartfona został układ MediaTeka (nie znamy jednak jeszcze dokładnego modelu), który wspierany będzie przez 4 GB RAM oraz dodatkowe 4 GB wirtualnej pamięci operacyjnej. Ponadto smartfon otrzymał 64 GB pamięci wewnętrznej w standardzie eMMC 5.1 z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD.

Podobieństwo do flagowego modelu producenta ujawnia się po spojrzeniu na tylny panel. Producent umieścił na nim 13 Mpix aparat główny wspierany przez algorytmy AI. Został on zamknięty w okrągłej wyspie, która mocno przypomina tą, która znalazła się w Xiaomi 13 Ultra. Z kolei aparat do selfie to 8 Mpix jednostka z przysłoną f/2.2.

źródło: passionategeekz

Energię do podzespołów dostarczy akumulator o pojemności 5000 mAh, wpierający ładowanie przewodowe o mocy 10 W za pośrednictwem portu USB-C. W Redmi A3 znalazło się też miejsce na złącze audio 3,5 mm. Użytkownicy tego modelu nie skorzystają jednak z modułu NFC, a tym bardziej obsługi sieci 5G. Po wyjęciu z pudełka smartfon będzie pracować pod kontrolą systemu Android 13 Go Edition.

Cena i dostępność

Smartfon dostępny będzie w 3 kolorach: zielonym, niebieskim i czarnym. Producent nie podał jeszcze oficjalnej daty premiery ani listy krajów, do których trafi ten model. Redmi A3 pojawił się przedwcześnie na stronach afrykańskich dystrybutorów urządzeń Xiaomi, o czym poinformował serwis passionategeekz.

Nie znamy także jeszcze ani oficjalnej, ani nawet przewidywanej ceny nadchodzącego smartfona Xiaomi. Warto przypomnieć, że poprzednik, czyli Redmi A2, mógł pochwalić się niską ceną, ponieważ w momencie jego premiery w Polsce, która miała miejsce w lipcu 2023 roku, trzeba było za niego zapłacić 499 złotych.