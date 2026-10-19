Ten sprzęt Xiaomi to nowy sposób na „nieproszonych gości”

Xiaomi opracowało nowy sprzęt do walki z „nieproszonymi gośćmi”. Pomoże pokonać uciążliwe, głęboko ukryte zagrożenie.

Nowy sprzęt Xiaomi pomoże w walce z ukrytym zagrożeniem

Xiaomi zapowiedziało nowy sprzęt, który pomoże w walce z „nieproszonymi lokatorami”, ukrytym kurzem i niewidocznymi gołym okiem drobnoustrojami. Mijia Mite Remover 3 to nowa odsłona odkurzacza do roztoczy wyposażona w silnik generujący siłę ssania do 16 kPa – warto wspomnieć, że wcześniejszy model drugiej generacji oferował moc ssania do 12 kPa. Ponadto Xiaomi w Mijia Mite Remover 3 zastosowało również ulepszony system zbierania kurzu z dwoma pojemnikami.

Pierwszy z nich jest odpowiedzialny za zbieranie większości zanieczyszczeń, które mogłyby zatkać cyklon i utrudnić wciąganie kurzu, drugi natomiast oferuje oddzielenie drobniejszych cząsteczek kurzu i roztoczy za pomocą spiralnego przepływu powietrza. Jak deklaruje producent, dzięki temu rozwiązaniu sprzęt ma przez dłuższy czas oferować większą siłę ssania.

Xiaomi Mijia Mite Remover 3 | fot. Xiaomi Youpin

Mijia Mite Remover 3 wyposażono też w odświeżony, 6-poziomowy system filtracji, a za „wybijanie” zabrudzeń z powierzchni mebli tapicerowanych, takich jak materace czy kanapy, odpowiada trzystrefowy bijak rezonansowy. Warto wspomnieć, że głowica urządzenia generuje 15 tysięcy uderzeń na minutę.

Nowy odkurzacz do roztoczy Xiaomi został też wyposażony w funkcję sterylizacji za pomocą UV LED z nadmuchem gorącego powietrza o temperaturze 65ºC, a więc o 15ºC więcej niż wcześniejszy model. Według producenta jeszcze wyższa temperatura ma zarówno spowalniać rozwój roztoczy, jak i suszyć czyszczone powierzchnie. Warto nadmienić, że nowy odkurzacz waży około 1,8 kilograma, dzięki czemu jego użytkowanie nie powinno być uciążliwe.

Xiaomi Mijia Mite Remover 3 | fot. Xiaomi Youpin

Odkurzacz do roztoczy Xiaomi Mijia Mite Remover 3 – dostępność i cena

Nowy Xiaomi Mijia Mite Remover 3 wyceniono na 249 juanów (~145 złotych), jednak sprzęt dopiero zadebiutował w przedsprzedaży na rodzimym, chińskim rynku. Natomiast jeśli poszukujecie podobnego sprzętu do czyszczenia i sterylizowania materacy, foteli czy kanap, warto zerknąć na odkurzacz do roztoczy Jimmy BX7 Pro Max, który testowałam dla Was w zeszłym roku.