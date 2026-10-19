Dzielisz Spotify ze znajomymi? Nowy wymóg Ci się nie spodoba

Użytkownicy Spotify zgłaszają pojawienie się zmiany, która dotyczy subskrybentów planu Family. Niektórzy z członków muszą zeskanować specjalny kod QR.

Nowe zasady w ramach planu Spotify Family

Na początku 2026 roku Spotify podniosło ceny subskrypcji w Polsce. Osoby, które chcą pozbyć się reklam i innych ograniczeń, mają do wyboru jedną z czterech opcji:

Plan Individual – 26,99 złotych miesięcznie (1 konto Premium),

Plan Student – 14,49 złotych miesięcznie (1 konto Premium przeznaczone dla studentów zatwierdzonych uczelni),

Plan Duo – 36,99 złotych miesięcznie (2 konta Premium dla par mieszkających pod tym samym adresem),

Plan Family – 45,99 złotych miesięcznie (do 6 kont Premium dla maksymalnie 6 członków rodziny mieszkających pod tym samym adresem).

Co prawda 27 złotych miesięcznie to nie jest duża kwota, ale jeśli doliczymy pozostałe opłacane subskrypcje, to potrafi zrobić się niezła suma. Niektórzy, aby zmniejszyć miesięczne wydatki, próbują więc kombinować z opłacaniem planu rodzinnego z kilkoma znajomymi. Zazwyczaj wiąże się to ze złamaniem zasad narzuconych przez szwedzką firmę – chodzi o wspomniany wymóg, aby członkami planu były osoby z rodziny, które mieszkają pod tym samym adresem.

Spotify, aby przeciwdziałać takim praktykom, wprowadza nowy wymóg zeskanowania kodu QR. Rozwiązanie – jak wynika z postów publikowanych na Reddicie – pojawia się u kolejnych osób.

źródło: ALittleLargest | Reddit

Spotify wymaga zeskanowania kodu QR

W aplikacji Spotify wyświetlany jest komunikat, w którym użytkownicy planu rodzinnego proszeni są o ponowną weryfikację adresu poprzez zeskanowanie kodu QR. Dotyczy to szczególnie tych, którzy łamią zasady, czyli nie mieszkają razem z pozostałymi członkami planu. Cały proces odbywa się między urządzeniem osoby zarządzającej planem a telefonem członka.

Co ciekawe, wysłanie screena z kodem QR nie jest podobno skuteczną metodą, bowiem kod QR ma być często odświeżany. Jeden z użytkowników znalazł obejście z wykorzystaniem dodatkowego urządzenia, które służy do przesyłania obrazu z ekranem telefonu zawierającym kod QR.

Nie jest jeszcze pewne, czy mechanizm został wprowadzony też w Polsce. Należy jednak zwrócić uwagę, że informacje o konieczności zeskanowania kodu QR znajdują się już na polskiej stronie pomocy technicznej Spotify.

Członkowie planu Family mają 7 dni na zeskanowanie kodu QR

Szwedzka firma wyjaśnia, że niektórzy członkowie planu Family mogę zostać poproszeni o potwierdzenie, że mieszkają z właścicielem planu, poprzez zeskanowanie kodu QR. Zadaniem osoby zarządzającej subskrypcją jest wyświetlenie kodu na telefonie. Pozostali członkowie muszą go zeskanować za pomocą aparatu w swoim urządzeniu.

Spotify dodaje, że właściciel i członek planu muszą znajdować się w tym samym miejscu, aby dokończyć skanowanie. Ponadto weryfikację za pomocą kodu QR można przeprowadzić tylko w aplikacji mobilnej.

Członkowie, po zobaczeniu komunikatu, mają 7 dni na zeskanowanie kodu QR. Jeśli termin zostanie przegapiony lub nie będzie można ukończyć pomyślnie weryfikacji, członek zostanie usunięty i nie będzie mógł dołączyć do dowolnego innego planu Family lub Duo przez 12 miesięcy. Może jednak przejść na plan Individual.