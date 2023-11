Nowy vivo Y12 może się spodobać… na pierwszy rzut oka

Marka vivo ma bardzo różne smartfony w swojej ofercie – od prawdziwie topowych, jak iQOO 12 i 12 Pro oraz vivo X100 i X100 Pro, aż po mocno budżetowe, jak właśnie nowy vivo Y12. Model ten może się spodobać klientom, przynajmniej na pierwszy rzut oka, ale ostatecznie do zakupu prawdopodobnie nakłoni ich przystępna cena.

Specyfikacja nowego smartfona vivo Y12

Nowy smartfon marki wygląda zachęcająco… przynajmniej na pierwszej grafice, jaką pokazuje producent (widzicie ją na samej górze niniejszego artykułu). Być może panel tylny urządzenia nie wywołuje opadu szczęki, ale nie można powiedzieć, że nie jest atrakcyjny. W przeciwieństwie do przodu vivo Y12, który wygląda już typowo budżetowo.

vivo Y12 (źródło: vivo)

Po pierwsze, w górnej części wyświetlacza widać wycięcie w kształcie litery „V”, które zarezerwowane jest dla najtańszych smartfonów. Po drugie, ramki dookoła ekranu są szerokie, co także jest domeną budżetowców. Po trzecie, rozdzielczość panelu to tylko HD+ 1612×720 pikseli, co też jest standardem w tym segmencie. Trudno więc mówić o jakimkolwiek zaskoczeniu.

Ponadto wyświetlacz w vivo Y12 ma przekątną 6,56 cala i jest to matryca LCD o współczynniku kontrastu 1500:1, która odświeża obraz ze standardową częstotliwością 60 Hz (jak iPhone 15). We wspomnianym wycięciu umieszczono 8 Mpix aparat z przysłoną f/2.0. Na tyle są natomiast dwa aparaty: główny 13 Mpix (f/2.2) i pomocniczy 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi.

We wnętrzu vivo Y12 znajdziemy zaś procesor MediaTek Helio G85 (12 nm) bez modemu 5G oraz 6 GB LPDDR4X RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu eMMC 5.1. Obie pamięci można rozszerzyć – pierwszą o maksymalnie 6 GB kosztem masowej, a drugą o 1 TB za pomocą karty microSD.

Ponadto vivo Y12 oferuje m.in. czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, dual SIM (2x nano SIM), port USB-C (USB 2.0) z obsługą dla USB OTG oraz 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon ma też akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować z mocą do 15 W. Całość pracuje fabrycznie pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką OxygenOS 3, ma wymiary 163,74×75,43×8,09 mm i waży 186 gramów.

vivo Y12 (źródło: vivo)

Cena vivo Y12

Nowy smartfon marki będzie dostępny w Chinach w tylko jednej konfiguracji, z 6 GB fizycznego RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Jego cenę ustalono w Państwie Środka na 999 juanów, co jest równowartością ~560 złotych. Patrząc przez jej pryzmat, można zrozumieć, dlaczego specyfikacja vivo Y12 jest taka, a nie inna (tzn. nie lepsza).