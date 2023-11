Jeszcze smartfony nie umarły! Przełomowy moment

Sytuacja na rynku smartfonów od dłuższego czasu nie jest najlepsza, na co składa się wiele czynników, które negatywnie wpływają na ich sprzedaż. Właściwie jednak powinienem użyć czasu przeszłego, gdyż właśnie nastąpił przełom.

Przełomowy moment na rynku smartfonów

Jak podaje Counterpoint Research, przez ostatnich 27 miesięcy, od czerwca 2021 roku, miesięczna sprzedaż smartfonów była niższa niż w analogicznych miesiącach rok wcześniej – mowa tu zatem o ponad dwóch latach spadków! Dla producentów była to dramatyczna sytuacja. W końcu jednak pojawiła się światełko w tunelu, gdyż w październiku 2023 roku sprzedaż wzrosła rok do roku. Co prawda o zaledwie 5%, ale to wciąż (tak długo wyczekiwany) wzrost.

źródło: Counterpoint Research

Na spadek sprzedaży miało wpływ wiele czynników, w tym niedobory komponentów, spowodowane pandemią COVID-19 oraz „niepewne otoczenie makroekonomiczne”, a także fakt, że użytkownicy coraz dłużej korzystają ze swoich smartfonów i kupują nowe modele rzadziej niż wcześniej.

Według Counterpoint Research, sytuacja uległa poprawie w październiku 2023 roku głównie dzięki większemu popytowi na smartfony na rynkach wschodzących (mowa tu o regionie Bliskiego Wschodu i Afryki). Ponadto swoją cegiełkę do tego dołożył Huawei, którego high-endy z serii Mate 60 sprzedają się w Chinach jak ciepłe bułeczki. Popyt znacząco wzrósł również w Indiach – kraj ten odpowiadał za największą część miesięcznych światowych zysków w minionym miesiącu.

Odwrócić niekorzystny trend w segmencie smartfonów pomogła również premiera serii iPhone 15. Dzięki temu, że została ona zaprezentowana później niż linia iPhone 14 (12 września 2023 roku vs 7 września 2022 roku), część największego, popremierowego popytu przeniosła się również na październik i to też spowodowało wzrost sprzedaży smartfonów rok do roku.

Czy to koniec spadków?

Udany dla producentów październik pozwala wierzyć analitykom z Counteproint Research, że po podsumowaniu sprzedaży w całym czwartym kwartale 2023 roku również okaże się, że wzrosła ona rok do roku. Z pewnością mogą w tym pomóc promocje na Black Friday i Cyber Monday oraz przedświąteczne oferty, lecz czy tak faktycznie będzie – dowiemy się tego dopiero na początku 2024 roku.