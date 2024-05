Ulefone Armor 26 Ultra to niezwykle wypasiony „chińczyk”

Smartfony mniej znanych marek w przeważającej części są albo po prostu tanie, albo podobne do iPhone’a i tanie. Zdarzają się jednak wyjątki, jak na przykład Blackview BL9000 Pro lub właśnie Ulefone Armor 26 Ultra. Jego specyfikacja może Was zaskoczyć.

Specyfikacja Ulefone Armor 26 Ultra. Jest naprawdę na bogato

Na pierwszy rzut oka model ten wygląda na typowy smartfon typu rugged i faktycznie, jego powierzchowność nie wskazuje, że może on oferować aż tyle. Pierwszą naprawdę mocną stroną Armor 26 Ultra jest 34-mm głośnik o mocy 3 W, który jest w stanie wygenerować dźwięk do 121 dB. I chociaż ustępuje temu w Oukitel WP33 Pro, to wciąż jest to ponadprzeciętna głośność.

Kolejną mocną stroną urządzenia jest akumulator o pojemności aż 15600 mAh, który według deklaracji producenta zapewni energię wystarczającą na tydzień użytkowania. Jego ładowanie nie będzie trwało wieczności, gdyż można to robić z mocą 120 W. Opcjonalnie można skorzystać ze stacji dokującej, dostarczającej 33 W mocy.

Ulefone Armor 26 Ultra oferuje też zaskakującą konfigurację aparatów. Na jego tyle znajduje się główny aparat z matrycą 200 Mpix (niespotykaną w „chińczykach”), 50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym (także do zdjęć makro), 64 Mpix Night Vision (do zdjęć w ciemności) oraz 8 Mpix teleobiektyw z ekwiwalentem ogniskowej 76 mm i 3,2x zoomem optycznym. Na przodzie również jest na bogato, bo trafił tam 50 Mpix (f/2.25) aparat do selfie i rozmów wideo.

źródło: producent

Przód pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji, które chroni 6,78-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD 2460×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Sercem urządzenia jest natomiast procesor MediaTek Dimensity 8020, któremu towarzyszy 12 GB RAM LPDDR4X. Pamięci wbudowanej typu UFS 3.1 jest zaś 512 GB.

Oprócz tego smartfon oferuje jeszcze między innymi NFC, emiter podczerwieni, niehybrydowy dual SIM (2x nano SIM + microSD do 2 TB), czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi), WiFi 6, radio FM (można z niego korzystać bez konieczności podłączania słuchawek) i konfigurowalny klawisz na boku, za pomocą którego można uruchomić wybraną funkcję (po jednym, po dwóch i po dłuższym wciśnięciu).

Do Ulefone Armor 26 Ultra można też podłączyć za pomocą złącza uSmart Expansion Connector zewnętrzne akcesoria, takie jak kamera endoskopowa.

źródło: producent

Cena, dostępność

Nowy Ulefone Armor 26 Ultra będzie dostępny w sprzedaży od 13 maja 2024 roku. Producent nie podał jeszcze jego sugerowanej ceny. Ponadto planuje wprowadzić na rynek model Armor 26 Ultra Walkie-Talkie, który zaoferuje dodatkowo funkcję walkie-talkie po podłączeniu anteny UHF lub VHF (obie wejdą w skład zestawu sprzedażowego).