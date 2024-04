Smartfon z kamerą termowizyjną w pakiecie. Do czego można ją wykorzystać?

Zdecydowana większość to „klasyczne” konstrukcje, oferujące podobną funkcjonalność. Na rynku są jednak również modele, które tak „standardowe” już nie są. Najnowszym tego typu urządzeniem jest Blackview BL9000 Pro, który właśnie trafił do sprzedaży.

Blackview BL9000 Pro to smartfon z wbudowaną kamerą termowizyjną

Model ten bynajmniej nie jest wyjątkowy, bo podobną funkcjonalność oferował już na przykład CAT S62 Pro, ale najwyraźniej cały czas jest zapotrzebowanie na tego typu sprzęt, skoro na rynku pojawił się Blackview BL9000 Pro.

Co ciekawe, producent nie kieruje go wyłącznie do osób, które mogą wykorzystać kamerę termowizyjną w pracy. Wymyślił bowiem dla niej wiele praktycznych zastosowań, na przykład:

pomiar temperatury jedzenia, bo wzrost temperatury od 2 do 5 stopni Celsjusza może świadczyć o zepsuciu żywności; ponadto dzięki temu można podać małemu dziecku butelkę z mlekiem o odpowiedniej temperaturze, żeby się nie poparzyło,

pomiar temperatury w pomieszczeniu, co ma pomóc utrzymać jej odpowiedni poziom, ponieważ zbyt wysoka i zbyt niska temperatura może powodować dyskomfort,

pomiar temperatury osób w otoczeniu – dzięki temu można sprawdzić, czy ktoś, kto jest w pobliżu, ma gorączkę i może roznosić zarazki; oprócz tego podwyższona temperatura świadczy też o silniejszych emocjach, jak podekscytowanie czy złość, ale i niepokój.

Oprócz tego producent twierdzi, że kamera termowizyjna może pomóc w ucieczce z płonącego budynku, wskazując ścieżkę, gdzie temperatura jest niższa, a także sprawdzić, czy w ciemności w krzakach nie czai się zboczeniec, bo temperatura jego ciała będzie różniła się od temperatury otoczenia. Ponadto dzięki takiej kamerze można sprawdzić działanie klimatyzacji (czy ciepłe lub zimne powietrze optymalnie się rozchodzi po pomieszczeniu) oraz zlokalizować wycieki ciepła z domu.

Jak widać, kamera termowizyjna w smartfonie może być bardzo użyteczna, nawet jeśli niektóre zastosowania wydają się… dziwne, bo trudno sobie wyobrazić, że ktoś będzie skanował ludzi w autobusie, żeby sprawdzić, czy ktoś nie ma gorączki, żeby nie stać w jego pobliżu.

Specyfikacja Blackview BL9000 Pro

Kamera termowizyjna niewątpliwie stanowi selling point tego modelu, ale naturalnie nikt nie będzie z niej korzystał non stop. Dlatego równie istotna jest pozostała specyfikacja urządzenia, a ta jest naprawdę niezła, ponieważ BL9000 Pro został wyposażony również między innymi w procesor MediaTek Dimensity 8020 (6 nm) oraz 12 GB RAM i 512 GB wbudowanej pamięci typu UFS 3.1, a także akumulator o pojemności 8800 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 120 W.

Ponadto BL9000 Pro oferuje 6,78-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz i szkłem Corning Gorilla Glass Victus, głośniki stereo Harman Kardon, aparaty 50 Mpix z OIS i 13 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym (także do zdjęć makro) na tyle oraz 50 Mpix na przodzie.

Oprócz tego właściciele BL9000 Pro będą mieli do dyspozycji moduł NFC, dwuzakresowy GPS i dual SIM (2x nano SIM). Urządzenie, z uwagi na swoją konstrukcję, cechuje się też wysoką odpornością, co potwierdzają certyfikaty IP68, IP69K i MIL-STD-810H.

Cena Blackview BL9000 Pro

Smartfon jest już dostępny w oficjalnym sklepie producenta na platformie AliExpress za 2683,83 złotych (to już cena z podatkiem VAT). W celu obniżenia ceny można pobrać kupon rabatowy na kwotę 8,27 złotych. Cena nie jest zatem niska (jak na „chińczyka”), ale tego modelu nie kupuje się dla samej specyfikacji, tylko (też, a może przede wszystkim) dla kamery termowizyjnej.