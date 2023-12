Nowy smartfon Oukitel WP33 Pro ma ogromną baterię i mega głośny głośnik

Mniej znani globalnie producenci, tacy jak Oukitel czy Ulefone, nieustannie tworzą smartfony, które zdecydowanie wyróżniają się na zatłoczonym podobiznami rynku. Nowy Oukitel WP33 Pro jest przeznaczony dla osób, które oczekują bardzo długiego czasu pracy oraz naprawdę głośnego głośnika. Co ponadto oferuje ten model?

Specyfikacja smartfona Oukitel WP33 Pro nie jest „typowa”

Tym, co wyróżnia ten model pośród konkurencji, jest akumulator o rzadko spotykanej pojemności i głośnik o naprawdę dużej mocy. Bateria w Oukitel WP33 Pro mieści aż 22000 mAh, co według deklaracji producenta wystarczy na nawet 7 dni użytkowania. Urządzenie może też posłużyć jako power bank dla innych sprzętów elektronicznych. Niestety, naładowanie tego smartfona będzie czasochłonne, gdyż obsługuje on ładowanie o maksymalnej mocy tylko 18 W.

Oukitel WP33 Pro (źródło: Oukitel)

Kolejnym selling point Oukitel WP33 Pro jest głośnik o średnicy 36 mm i mocy aż 5 W. Jest on w stanie wyemitować dźwięk o głośności nawet 136 dB. Dla porównania, syrena alarmowa może wyć z głośnością 109 dB, a silnik samolotu 120 dB. Można sobie zatem wyobrazić, że smartfon potrafi być naprawdę głośny. Ponadto jest w stanie zapewnić dźwięk stereo z efektem 8D, dzięki czemu ma się sprawdzić jako odtwarzacz muzyki podczas imprez na świeżym powietrzu.

Specyfikacja smartfona Oukitel WP33 Pro obejmuje też procesor MediaTek Dimensity 6100+ (6 nm) z modemem 5G oraz do 24 GB RAM (w tym 8 GB fizycznego, reszta to wirtualny RAM) i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, a także wyświetlacz IPS o przekątnej 6,6 cala, rozdzielczości Full HD+ 2408×1080 pikseli i jasności do 450 nitów, który pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji.

Na wyposażeniu Oukitel WP33 Pro znajdują się również cztery aparaty: 32 Mpix na przodzie oraz 64 Mpix, 20 Mpix Night Vision Camera do zdjęć w ciemności i 2 Mpix do zdjęć makro na tyle. Do tego smartfon oferuje jeszcze czytnik linii papilarnych, moduł NFC, dual SIM (2x nano SIM) i eSIM. Warto też dodać, że urządzenie cechuje się odpornością, zgodną ze standardami IP68, IP69K i MIL-STD.810H.

Cena smartfona Oukitel WP33 Pro nie powoduje opadu szczęki jak jego specyfikacja

Cena Oukitel WP33 Pro została ustalona na zaledwie 240 dolarów, czyli mniej niż 1000 złotych (obecnie to równowartość ~945 złotych). Smartfon będzie dostępny w sprzedaży od 8 stycznia 2024 roku.