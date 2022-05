Nowy Samsung może przegrać z innym, starszym Samsungiem

Samsung uzupełnił serię Galaxy M o nowy smartfon – Galaxy M13 dołącza do zaprezentowanych wcześniej modeli Galaxy M23 i Galaxy M33 (ten pierwszy trafił już nawet do sprzedaży w Polsce). Co oferuje najnowszy członek nowej generacji rodziny Galaxy M i ile kosztuje?

Reklama

Samsung Galaxy M13 dołącza do oferty producenta z Korei Południowej

Podobnie jak wcześniej Galaxy M23 i Galaxy M33, tak samo Galaxy M13 został po prostu dodany do bazy na oficjalnej stronie producenta – nie było żadnej konferencji czy informacji dla mediów. Nowy smartfon ujrzał światło dzienne i już. Trzeba mu się jednak przyznać, ponieważ niewykluczone, że niedługo trafi do sprzedaży w Europie, w tym w samej Polsce.

Galaxy M13 (źródło: Samsung)

Niestety, producent nie ujawnił informacji na temat dostępności Galaxy M13 na poszczególnych rynkach, podobnie jak ceny swojego najnowszego smartfona. Aktualnie Galaxy M23 kosztuje w Polsce od 999 złotych, choć debiutował w Polsce w cenie 1299 złotych. To dość niekorzystna sytuacja dla niżej pozycjonowanego modelu – cena Galaxy M23 musiałaby wrócić na pierwotny poziom, aby kupno nowego Galaxy M13 miało sens w oczach klientów.

Samsung Galaxy M13 – specyfikacja

Nowy smartfon jako jedyny z najnowszych modeli z serii Galaxy M nie obsługuje sieci 5G, a jedynie 4G (oraz oczywiście 2G i 3G, które w przyszłości zostanie wyłączone w Polsce). Urządzenie ma ośmiordzeniowy procesor, ale Samsung nie podaje, jaki to SoC dokładnie. Producent nie poszczędził natomiast informacji na temat ilości pamięci – Galaxy M13 zaoferuje 4 GB RAM i (w zależności od wersji) 64 GB lub 128 GB pamięci wewnętrznej. Co ważne, nie zabrakło też obsługi kart microSD (do 1 TB).

Na pokładzie smartfona znajduje się też wyświetlacz Infinity-V o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości Full HD+. Skoro Samsung nie informuje, że to ekran AMOLED, to zapewne jest to panel LCD (szczególnie że na prawej krawędzi widać płaski klawisz, wyglądający jak przycisk z czytnikiem linii papilarnych). W jego górnej części umieszczono 8 Mpix aparat z przysłoną f/2.2, natomiast po drugiej stronie, w lewym górnym rogu panelu tylnego, zestaw 50 Mpix (f/1.8) + 5 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi ostrości.

Galaxy M13 (źródło: Samsung)

Fabrycznie Samsung Galaxy M13 będzie pracował pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem One UI Core 4.1. Smartfon zasili zaś akumulator o pojemności 5000 mAh. Całe urządzenie ma wymiary 165,4×76,9×8,4 mm i waży 192 gramy.

Jak widać, Samsung Galaxy M13 ma właściwie wszystko, czego można oczekiwać od budżetowego smartfona z Androidem, jednak kluczowa okaże się cena – jeśli Samsung przesadzi, popchnie klientów do zakupu przynajmniej Galaxy M23 5G.