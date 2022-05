Głos z zaświatów – legendarna marka nie da o sobie zapomnieć! Będzie wielki powrót?

Kiedyś smartfony tego producenta były obiektem marzeń wielu osób. Osobiście uważałem je za urządzenia z wysokiej półki, dostępne tylko dla wybranych, podobnie jak iPhone’y. Klasa sama w sobie. Dziś o tej marce mało kto pamięta, ale zapowiada się na to, że już wkrótce o sobie przypomni. Będzie wielki powrót?

Legendarny producent smartfonów powraca!

Kiedyś HTC było jednym z najbardziej liczących się producentów smartfonów na świecie. Dziś w tym segmencie nie ma wiele do zaoferowania. Co prawda firma wprowadza na rynek pojedyncze modele, ale to w większości tanie budżetowce, które ze „starym HTC” mają wspólną co najwyżej nazwę i logo na obudowie. Ostatnimi smartfonami tej marki, które pojawiły się w Polsce, były HTC Desire 21 Pro i Desire 20+. Trudno jednak powiedzieć, żeby odniosły one sukces – po roku na próżno szukać ich w polskich sklepach, a to o czymś świadczy.

Mimo że Tajwańczycy sukcesywnie wprowadzają na rynek kolejne modele, to ostatnim flagowcem marki był HTC U12+, który zadebiutował 23 maja 2018 roku, czyli ponad 4 (słownie: cztery!) lata temu. To szmat czasu i można powiedzieć, że nadaje się już tylko jako eksponat do muzeum, aczkolwiek na popularnych platformach zakupowych można go jeszcze kupić. Z uwagi na swoją kondycję (powodzenia w szukaniu nówek-sztuk) nie nadawałby się jednak do korzystania na co dzień.

HTC U12+ (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Nowy smartfon HTC coraz bliżej

Mimo wszystko nie można powiedzieć, że HTC jest martwe, aczkolwiek w segmencie smartfonów co najwyżej na wpół żywe, gdzie żywa jest „mniejsza połowa”. Producent nie wybiera się jednak „na drugą stronę”. Co więcej, już w marcu pojawiły się informacje, że w przygotowaniu jest topowy i skoncentrowany na metaverse flagowiec. Słuch jednak o nim zaginął, ale wygląda na to, że mogła to być cisza przed burzą.

Mówiło się, że nowy flagowiec HTC zadebiutuje oficjalnie „już” w kwietniu 2022 roku, ale nic takiego nie miało miejsca. Wszystko wskazuje jednak na to, że producent nie zrezygnował z wprowadzenia go na rynek – w bazie Telefication w Holandii zarejestrowano urządzenie o oznaczeniu 2QBK200, którego opis brzmi „HTC Phone”, czyli na pewno jest to smartfon. Co więcej, zrobiono to już 12 maja 2022 roku, co oznacza, że premiera może czaić się tuż za rogiem.

Certyfikacja w Holandii wskazuje, że nowy smartfon HTC będzie dostępny w Europie, aczkolwiek nie tylko, bo w Japonii również (w kraju kwitnącej wiśni za rozwój smartfonów odpowiedzialna jest spółka zależna HTC NIPPON, która od czasów HTC U12+ nie wprowadziła w tym kraju do sprzedaży żadnego nowego modelu). Należy się spodziewać, że smartfon będzie obsługiwał technologię 5G, aczkolwiek na obecną chwilę dane z agencji tego nie potwierdzają. Pozostała specyfikacja także pozostaje nieznana.

HTC U12+ (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Z niecierpliwością czekamy na kolejne informacje na temat nowego smartfona HTC. Wiele wskazuje jednak, że nie będzie to urządzenie dla masowego klienta, skoro ma się mocno skupiać na metaverse (większość osób nie wie nawet, co to jest). Mimo wszystko jesteśmy ogromnie ciekawi, czym Tajwańczycy będą próbowali skraść serca konsumentów i w jaką grupę zamierzają celować.