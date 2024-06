Masz Pixela? Sprawdź, jakie funkcje dostaniesz w czerwcowej aktualizacji i pobieraj!

Google wrzuca dziś kilka przydatnych funkcji dla wszystkich posiadaczy smartfonów Pixel od modelu 5a w górę. Złośliwi twierdzą, że ulepszeń jest więcej niż nowych opcji w iOS 18.

Garść nowości dla smartfonów Google Pixel 8

Google opublikowało na swoim blogu oraz na forum deweloperskim informację o rozpoczęciu dystrybucji nowego zestawu funkcji pod szyldem Juna Feature Drop. Czerwcowe udogodnienia dla posiadaczy smartfonów i tabletów z „G” na obudowie sprowadzają się do kilku drobiazgów, ale z pewnością zauważymy ich pojawienie się w Androidzie działającym na Pixelach.

Co raczej oczywiste, najwięcej nowości mogą spodziewać się posiadacze ubiegłorocznych flagowców Pixeli 8 oraz 8 Pro, a także tegorocznego średniopółkowca w postaci modelu Pixel 8a. Wyłącznie dla nich przygotowano kilka niedostępnych gdzie indziej funkcji.

Pierwszą z nich jest możliwość przewodowego przesyłania obrazu ze smartfona na duży ekran telewizora lub monitora dzięki obsłudze Display Port. Inna nowość to udostępnienie Gemini Nano, czyli sztucznej inteligencji działającej na urządzeniu. Funkcję można testować po włączeniu Opcji programisty w Ustawieniach. Po aktywowaniu AI Core można będzie skorzystać z inteligentnych podsumowań w Dyktafonie, Wiadomościach Google oraz lepszych podpowiedzi w klawiaturze Gboard.

Ciekawostka odnośnie Dyktafonu jest taka, że apka będzie potrafiła rozpoznawać głosy nawet trzech rozmówców i podczas tworzenia transkrypcji przyporządkuje ich wypowiedzi do ustalonych wcześniej etykiet.

Jeszcze jedną funkcją właściwą tylko dla Pixeli 8x jest możliwość odnalezienia urządzenia nawet, gdy jego bateria jest kompletnie wyczerpana. Zawieruszony sprzęt namierzymy nawet po 23 godzinach.

Nowe funkcje dla innych Pixeli

Poniższe drobiazgi nie trafią już na wszystkie Pixele co do jednego. Niektórymi będą mogli cieszyć się wyłącznie posiadacze wersji Pro.

Pierwszą nowością jest automatyczne wybieranie najlepszego ujęcia w zdjęciach HDR+. Algorytmy przy generowaniu obrazu z wielu klatek będą brać pod uwagę nie tylko oświetlenie i brak rozmycia kadru, ale także to, czy osoby na fotkach mają otwarte oczy i się uśmiechają. HDR+ Improved Frame Selection dostępne jest dla Pixeli 6 i nowszych.

Znana z Pixela 8 Pro funkcja manualnego wyboru obiektywu w aplikacji aparatu trafia teraz także na modele 6 Pro oraz 7 Pro. Przyciski UW (Ultra Wide), W (Wide) i T (Tele) zastąpią przełącznik zoomu.

Dyktafon (źródło: Google) Przesyłanie ekranu przez Display Port (źródło: Google) HDR+ (źródło: Google) Wyszukiwanie nieznanych numerów (źródło: Google) Wybieranie obiektywu (źródło: Google)

Pixel 6a i modele nowsze zyskają dostęp do wyszukiwania nieznanych numerów. Jeśli nie chcieliśmy odebrać połączenia od numeru, którego nie mamy zapisanego w książce telefonicznej, znajdziemy o nim informacje w sieci bez konieczności przeklejania go do wyszukiwarki. Skrót do tej funkcji znajdzie się w apce dialera.

Do kilku ulepszeń zyskają dostęp także zegarki Pixel Watch 2. Mają teraz możliwość wykrywać wypadki samochodowe oraz zyskały opcję szybkiego skontaktowania się ze służbami alarmowymi. Na podobnej zasadzie działa wykrywanie wypadków rowerowych, przy czym ta opcja trafi także na czasomierz Google pierwszej generacji.

Wykrywanie wypadków samochodowych w Pixel Watch 2 (źródło: Google) Widżet smart home (źródło: Google) Powiadomienia dzwonka do drzwi w Pixel Tablet (źródło: Google) Nowy widżet smart home (źródło: Google)

Dla Pixel Tablet pozostała jeszcze możliwość otrzymywania powiadomień z inteligentnego dzwonka do drzwi, zaś wszystkie sprzęty z rodziny dostaną nowe widżety z kafelkami do sterowania smart home.

Poniżej znajduje się kompletna rozpiska informująca, które urządzenia mogą spodziewać się najnowszych funkcji, a także zakres aktualizacji dla poszczególnych modeli.