Nowy Galaxy Fold 2 trafi do sprzedaży szybciej niż Galaxy S20

Mimo wysokiej ceny (w Polsce 9000 złotych) i początkowych problemów, Galaxy Fold odniósł komercyjny sukces – według szacunków, Samsung sprzedał ponad pół miliona egzemplarzy tego modelu. Już tylko kilka tygodni dzieli nas od premiery nowego składanego smartfona tej marki. Osoby nim zainteresowane bardzo szybko będą mogły go kupić.

Składane smartfony wciąż są raczej ciekawostką, lecz producenci robią wszystko, aby przekonać do nich klientów. Aktualnie największą barierą są wysokie ceny, ale powinny one sukcesywnie spadać, czego pierwszym zwiastunem jest nowa Motorola RAZR, która kosztuje „zaledwie” 1599 euro (polską cenę poznamy dopiero na początku stycznia 2020 roku, kiedy urządzenie trafi do sprzedaży w naszym kraju – spodziewamy się kwoty oscylującej wokół 7000 złotych).

Już w październiku 2019 roku Samsung potwierdził, że jest zainteresowany wprowadzeniem na rynek podobnej konstrukcji. Co więcej, według nieoficjalnych informacji, Koreańczycy planują zaprezentować w przyszłym roku aż dwa składane smartfony. Bezpośredni następca Galaxy Fold zadebiutuje dopiero (prawdopodobnie) w sierpniu 2020 roku, natomiast model typu „clamshell” (tj. z klapką) już za kilka tygodni – jeśli ostatnie doniesienia się potwierdzą, producent zaanonsuje go 11 lutego wraz z flagowcami z serii Galaxy S20.

Co ciekawe, Samsung podobno chce jak najprędzej wprowadzić do sprzedaży nowy składany smartfon. Jak bowiem donosi Yonhap News Agency, Koreańczycy prowadzą rozmowy z trzema największymi operatorami w swojej ojczyźnie, aby jak najszybciej rozpocząć sprzedaż tego modelu. W związku z tym istnieją szanse, że urządzenie trafi do klientów nawet szybciej niż flagowce z serii Galaxy S20!

Cały czas nie wiemy, jak będzie się nazywał ten składany smartfon – być może jego nazwę poznamy dopiero podczas oficjalnej premiery. Nadal nie znamy również parametrów technicznych tego urządzenia, ale wszystko wskazuje na to, że Samsung zdecyduje się raczej na średniopółkową, ewentualnie ex-flagową specyfikację, aby utrzymać cenę na bardziej przystępnym poziomie. Mówi się, że sprzęt może kosztować mniej niż 1000 dolarów, czyli połowę mniej niż Galaxy Fold.

