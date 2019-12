Samsung Galaxy S20 może zadebiutować wcześniej niż się spodziewaliśmy

Według ostatnich doniesień, przyszłoroczne flagowce Samsunga nie będą nosić oznaczenia „Galaxy S11”, tylko Galaxy S20. Jeśli najnowsze informacje się potwierdzą, Koreańczycy zaprezentują je wcześniej niż się spodziewaliśmy.

Końcówka każdego roku to czas, kiedy przestajemy wspominać smartfony, które zadebiutowały w ciągu minionych dwunastu miesięcy i zaczynamy się przygotowywać na premiery nowych urządzeń – a co roku debiutują ich setki. Najbardziej oczywiście interesują nas flagowce, lecz niejednokrotnie przekonaliśmy się, że pozycje z niższych półek również mogą być zaskakująco ciekawe.

Samsung Galaxy S20

Smartfony z serii Galaxy S20 mają jednak być high-endami z krwi i kości – nawet najniżej pozycjonowany Galaxy S20e zaoferuje rozbudowane możliwości, ale to Galaxy S20 Plus pokaże, nad czym Samsung po kryjomu pracował w pocie czoła przez ostatnie miesiące. Wszystko bowiem wskazuje na to, że będzie to naprawdę wyjątkowy sprzęt z szalenie zaawansowanym aparatem i ogromną baterią (mówi się o pojemności nawet 5000 mAh). W minionych tygodniach mieliśmy okazję zobaczyć rendery wszystkich trzech nadchodzących modeli, natomiast niżej możecie zerknąć na zdjęcie, które pokazuje, jak duże będą przyszłoroczne flagowce południowokoreańskiego producenta. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że Galaxy S20 Plus zapowiada się na prawdziwego „giganta”.

Looking at the three protective films, you can compare the sizes of S11e, S11 and S11+. pic.twitter.com/kuDAJCKUVi — Ice universe (@UniverseIce) December 26, 2019

Samsung Galaxy S20 – premiera

Według ostatnich doniesień, Samsung rzekomo planował zaprezentować flagowce z serii Galaxy S20 18 lutego 2020 roku na konferencji w San Francisco w Stanach Zjednoczonych. Podczas tego samego wydarzenia spodziewamy się też debiutu nowego składanego smartfona (tym razem z klapką), który ma być znacznie tańszy niż Galaxy Fold za 1980 dolarów/9000 złotych.

Właśnie pojawiły się jednak informacje, które mówią o premierze ww. urządzeń tydzień wcześniej, tj. 11 lutego 2020 roku. Miejsce wciąż ma być to samo. Nadal jednak czekamy na oficjalne potwierdzenie od Samsunga i ujawnienie przez Koreańczyków daty kolejnego Galaxy Unpacked. Mimo to, pewne jest, że producent zaprezentuje flagowce z serii Galaxy S20 i nowy składany smartfon przed MWC 2020 w Barcelonie, chociaż przez kilka lat wykorzystywał targi w stolicy Katalonii do pochwaleniu się światu swoimi najnowszymi high-endami.

Next up, the #GalaxyS11Plus…😏

It appears the renders I shared one month ago were based upon a first stage prototype which had different rear camera layout.

Here an updated render based upon the latest prototype I got and which depict what I assume is the final configuration… pic.twitter.com/IhUWdQh9JN — Steve H.McFly (@OnLeaks) December 27, 2019

Wszystko wskazuje też na to, że 11 lutego 2020 roku Samsung zaprezentuje również nowe słuchawki (prawdziwie) bezprzewodowe, Galaxy Buds Plus.

Źródło: Girafa