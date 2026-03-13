Nowy serwis z audiobookami w Polsce. Wreszcie!

Kolejny serwis z audiobookami zadebiutuje w Polsce. Jest to jedna z największych na świecie platform oferujących książki w formacie audio. Fani będą zachwyceni.

Znany na całym świecie serwis z audiobookami zadebiutuje w Polsce

Amazon jest amerykańskim gigantem technologicznym i e-commerce, oferującym w Polsce miliony produktów, w tym własne inteligentne głośniki Echo czy powszechnie znane czytniki e-booków Kindle, których grona powiększyło się w październiku 2025 roku. Ponadto możemy również korzystać z platformy VOD Prime Video, lecz dotychczas dla Polaków nie był dostępny jeszcze jeden potężny na rynku serwis.

Mowa tutaj o Audible, czyli jednej z największych na świecie platform oferujących audiobooki, która zintegrowana jest z Kindle Store. Wygląda jednak na to, że mamy doskonałą wiadomość dla wielbicieli tego typu książek.

Podczas tegorocznych Londyńskich Targów Książki Bob Carrigan – prezes Audible – ogłosił, że marka umacnia swój wpływ kulturowy i rozszerza ofertę na całym świecie. Serwis z audiobookami zadebiutuje na kolejnych 11 nowych rynkach, a jednym z nich będzie Polska. Poza tym platforma będzie też dostępna dla użytkowników z Arabii Saudyjskiej, Belgii, Egiptu, Holandii, Irlandii, RPA, Singapuru, Szwecji, Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Subskrypcja Audible w Polsce – co wiadomo?

Jak wspomniano na łamach serwisu Publishers Weekly, zapowiadane rozszerzenie obejmie katalogi oferowane w lokalnych językach, w tym arabskim, niderlandzkim, polskim, szwedzkim i tureckim. Płatności za subskrypcję platformy Audible będą realizowane w lokalnej walucie za pośrednictwem witryn Amazona.

Obecnie w innych krajach Audible działa w dość niespotykany sposób. Jak podkreśla portal Świat Czytników, w ramach miesięcznej opłaty użytkownik otrzymuje dostęp do jednej książki oraz nielimitowanej liczby podcastów. Oferowane są dwa rodzaje subskrypcji – Standard w niższej cenie, który daje dostęp do odsłuchu książek tak długo, jak opłacana jest subskrypcja, oraz Premium Plus, pozwalająca na odsłuch również po zakończeniu subskrypcji.

Aplikacja mobilna Audible (źródło: Audible)

Audible jest też dostępne przez 30 dni za darmo, podczas których można odsłuchać jednego audiobooka. Zakup książek jest możliwy również za pośrednictwem Kindle Store, dzięki czemu można je odsłuchiwać bez względu na utrzymanie lub rezygnację z subskrypcji.