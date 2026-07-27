Dotychczas Xiaomi nie dbało najlepiej o takich klientów. Właśnie to się zmieniło

Mobilni gracze stanowią ważną część krajobrazu zarówno samego gamingu, jak i smartfonów – w końcu telefony oferujące dedykowane przyciski czy lepsze chłodzenie nie wzięły się znikąd. Xiaomi chce bardziej przekonać tę grupę do swoich urządzeń.

Xiaomi i mobilny gaming

Wbrew pierwszym z brzegu skojarzeniom, Xiaomi miało swój wkład w rozwój grania na smartfonach. W 2018 roku firma powołała do życia markę Black Shark, a pierwszy smartfon z tej rodziny charakteryzował się zarówno unikalną stylistyką, jak i ciekawymi rozwiązaniami, jak kontroler doczepiany tylko do jednej strony urządzenia, czy flagową specyfikacją.

Niestety, ostatni raz smartfon z tej serii widzieliśmy w 2022 roku. Od tego czasu marka służy do oferowania gamingowych akcesoriów, tabletów oraz smartwatchy. Ostatni ruch ze strony Xiaomi może dać niektórym nadzieję, że firma powróci jeszcze do tworzenia telefonów dla graczy.

Xiaomi zmieni się dla graczy

W ostatniej dużej aktualizacji przygotowanej dla interfejsu HyperOS próżno szukać dedykowanego rozwiązania do obsługi gier mobilnych nazywanego Game Turbo. Ustąpił on bowiem miejsca nowej funkcji, nazwanej dla odmiany Game Space.

Sama nazwa zdradza, jaka funkcja najbardziej powinna rzucać się w oczy. W przeciwieństwie do poprzedniego rozwiązania, które skupiało się głównie na ustawieniach poprawiających wrażenia z rozgrywki, nowe oprogramowanie służy do organizacji i segregowania gier w pamięci urządzenia. W łatwiejszym zarządzaniu tytułami pomaga m.in. sortowanie aplikacji od najczęściej używanych.

Game Space (Źródło: Xiaomi)

Oprócz tego Game Space wprowadza profile skrojone pod konkretne tytuły zamiast uniwersalnego rozwiązania dla wszystkich gier. Przykładowo – gry sieciowe można skonfigurować zarówno pod kątem wyższego zapotrzebowania na moc układu mobilnego, jak i włączenia trybu „Nie przeszkadzać”, redukującego liczbę napływających powiadomień. Skonfigurowane ustawienia są zapisywane i uruchamianie automatycznie za każdym razem.

Nowa nakładka to także większy nacisk na personalizację. Wewnątrz Game Space użytkownik może zmienić tapetę, animację uruchamiania oprogramowania czy dodać widżety, a niektóre z postaci z gier można umieścić w tle.

Aktualizacja ogranicza się obecnie do wybranych urządzeń z najnowszą wersją HyperOS, jednak z czasem będzie udostępniania coraz szerszej publice. Czy ciepłe przyjęcie przekona Xiaomi do większego zaangażowania się w markę Black Shark i powrót gamingowych smartfonów firmy? Pożyjemy, zobaczymy.