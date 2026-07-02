Nowy poziom podróżowania. Dzięki temu nie ominiesz żadnych pięknych miejsc

Globalna platforma turystyczna udostępnia nowe funkcje, dzięki którym podróżowanie wchodzi na nowy poziom. Jedna z nich została oparta na sztucznej inteligencji.

Nie wiesz, jaką trasę samochodem wybrać? AI pomoże znaleźć idealną

Platforma turystyczna, wspierająca użytkowników w planowaniu wyjazdów i rezerwacjach, udostępnia nowe narzędzia. Jedną z najciekawszych opcji jest Planowanie podróży samochodem, którą oparto na sztucznej inteligencji. Jej głównym celem jest pomoc w poszerzaniu horyzontów i odkrywaniu nowych miejsc.

Narzędzie służy do generowania spersonalizowanego harmonogramu podróży, dostosowanego do potrzeb i stylu zwiedzania danego użytkownika. Ponadto Skyscanner od razu proponuje najlepsze oferty wynajmu samochodu na konkretną trasę. Jak twierdzi firma w komunikacie, wystarczy że podróżni przekażą sztucznej inteligencji informacje na temat miejsca odbioru pojazdu, datę wyjazdu i preferowany rodzaj trasy.

Do dyspozycji użytkowników są trasy, takie jak:

trasa widokowa – nastawiona na piękne krajobrazy,

odkrywanie kultury – obejmująca lokalne zabytki i dziedzictwo kulturowe,

kulinarna podróż – trasa prowadząca szlakiem lokalnych, tradycyjnych restauracji,

wyprawa przygodowa – z aktywnością na świeżym powietrzu i wyjątkowymi przeżyciami,

relaksujący wypad – z przystankami i w wolnym tempie.

Dzięki przekazanym AI preferencjom narzędzie generuje plan samochodowej podróży wraz z sugestiami postoju i atrakcjami, jakie można zobaczyć na zaplanowanej trasie. Warto wspomnieć, że funkcja Planowanie podróży samochodem jest dopiero udostępniana w wersji beta, a początkowo w ramach testów będzie działać wyłącznie w przeglądarce.

Wynajem aut w Skyscanner (źródło: Skyscanner)

Nowy poziom podróżowania dzięki Skyscanner

Skyscanner opracował również nową funkcję w postaci śledzenia lotów w czasie rzeczywistym. Jak deklaruje firma, narzędzie to jest odpowiedzią na potrzeby użytkowników i pozwala na sprawdzanie godzin odlotów, przylotów, statusu połączenia, numerów bramek, terminali oraz taśm bagażowych.

Firma aktualizuje też funkcję Drops, którą udostępniono w lipcu 2025 roku. Dzięki niej podróżujący mogą szybko zweryfikować, czy dana okazja last minute na bilety lotnicze naprawdę się opłaca. W najnowszej odsłonie Drops użytkownicy mogą zobaczyć nawet o 822% więcej ofert dziennie. Skyscanner deklaruje, że jego systemy przeszukują około 100 miliardów cen, aby wyszukać dla użytkownika loty, których ceny obniżyły się o minimum 20% w ciągu ostatnich 7 dni.