powerbank Anker Prime (A110A)
Anker Prime (A110A) / fot. Anker
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Jaki powerbank do ładowania laptopa? Te modele sprawdzą się doskonale

Wojciech Kulik·
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Co kupić
Jaki powerbank do ładowania laptopa? Te modele sprawdzą się doskonale

Coraz więcej osób chce wykorzystywać powerbank do ładowania laptopa – to dobry pomysł i na pewno wygodniejsza opcja niż noszenie ze sobą całego zasilacza. Szczególnie że ten sam dodatkowy akumulator może służyć do uzupełniania energii w innych urządzeniach: smartfonie, tablecie czy słuchawkach. W tym rankingu polecam najlepsze powerbanki do laptopa – dostosowane do osób o różnych potrzebach i wymaganiach.

Ranking powerbanków do laptopa

Na zestawienie składa się osiem powerbanków o pojemności min. 20000 mAh i mocy 100 W lub wyższej. Każdy z nich dobrze sprawdzi się podczas ładowania większości laptopów dostępnych na rynku, a wybór sprowadza się tak naprawdę do osobistych preferencji i dodatkowych wymagań. Najtańsze z polecanych urządzeń kosztuje niespełna 200 złotych, najdroższe zaś wyraźnie przekracza barierę pół tysiąca. Oto pełne zestawienie…

Jaki powerbank do ładowania laptopa? Ranking 2026:

  • Baseus Blade H1 Lite – dobry i (stosunkowo) tani powerbank do laptopa
  • Ugreen PB723 – bardzo dobry powerbank z wbudowanym przewodem
  • Anker A1695 – szybki powerbank z dwoma przewodami USB-C
  • Xiaomi HyperCharge – powerbank o olbrzymiej mocy ładowania
  • Ecoflow Rapid – lekki i pojemny powerbank z do ładowania laptopa
  • Anker Prime (A110A) – kosmiczny powerbank (za kosmiczne pieniądze)

Co musi mieć powerbank do laptopa?

Żeby powerbank nadawał się do ładowania nowoczesnego laptopa, musi przede wszystkim:

  • mieć pojemność co najmniej 20000 mAh, co zwykle wystarczy na jedno pełne ładowanie,
  • oferować ładowanie z mocą co najmniej 45 W, a najlepiej odpowiadającą maksymalnej mocy obsługiwanej przez laptop,
  • oferować napięcie co najmniej 19/20 V,
  • mieć złącze USB typu C oraz obsługiwać protokół Power Delivery (PD).

Ze względu na takie wymagania, raczej nie ma co liczyć na dobry powerbank do laptopa za kilka dyszek. Raczej będzie trzeba wydać trochę więcej – stąd też ranking rozpoczyna się blisko kwoty 200 złotych. Myślę, że nie ma się co dłużej nad tym rozwodzić. Dlatego też…

Zaczynamy!

Baseus Blade H1 Lite – dobry i (stosunkowo) tani powerbank do laptopa

Zestawienie otwiera powerbank Baseus H1 Lite, który w mojej ocenie jest nie tylko najlepszym spośród najtańszych modeli, ale też jednym z najciekawszych w ogóle.

To, co go wyróżnia, to wyjątkowo płaska konstrukcja, dzięki której doskonale mieści się w większości toreb na laptopa, nie wypychając zbytnio jego kieszeni. Ma 21 mm grubości i waży tylko 445 g.

To też dobre miejsce, by wspomnieć o wbudowanym wyświetlaczu, ułatwiającym codzienną obsługę, bo pozwalającym mieć kluczowe parametry pod kontrolą.

powerbank Baseus Blade H1 Lite
Baseus Blade H1 Lite (fot. Baseus)
powerbank Baseus Blade H1 Lite
Baseus Blade H1 Lite (fot. Baseus)

Jest wyposażony w cztery porty USB (dwa typu C i dwa typu A) i oferuje ładowanie z mocą sięgającą nawet 100 W. W samym powerbanku natomiast energia może być uzupełniana z mocą 60 W, dzięki czemu poziom 100% osiąga w zaledwie 1,5 godziny. Niemniej doładowywać nie będzie go raczej trzeba zbyt często, ponieważ cechuje się pojemnością wynoszącą 20000 mAh (a do tego możliwe jest równoczesne ładowanie urządzeń i samego powerbanku). Baseus postarał się również o odpowiednie systemy zabezpieczające.

Najważniejsze cechy powerbanku Baseus Blade H1 Lite:

  • pojemność: 20000 mAh,
  • maks. moc ładowania: 100 W (do 100 W z jednego portu),
  • interfejs: 2 porty USB-C, 2 porty USB-A,
  • obsługiwane protokoły: PD, QC, AFC, SCP, FCP,
  • wymiary: 134×134×21 mm,
  • waga: 445 g,
  • cena i dostępność:
Gdzie kupić?

Baseus Blade H1 Lite | 100 W / 20000 mAh

ok. 180 zł
(Przybliżona cena z dnia: 26 czerwca 2026)
Allegro
Media Markt
RTV Euro AGD
Zawiera linki afiliacyjne.

Ugreen PB723 – bardzo dobry powerbank z wbudowanym przewodem

Warty uwagi jest również niewiele droższy powerbank Ugreen PB723, który także oferuje ładowanie pojedynczego urządzenia z mocą maksymalnie 100 W, ale łącznie do rozdysponowania ma więcej, bo 130 W. Możesz więc równocześnie uzupełniać energię w laptopie z pełną prędkością i pozostałych akcesoriach – w tym celu możesz skorzystać z portu USB typu A i USB typu C, ale też z wbudowanego przewodu z wtykiem USB-C. Ten ostatni sprawia, że nie musisz pamiętać o zabraniu ze sobą kabelka (i na pewno też go nie zgubisz).

Powerbank Ugreen PB723
Ugreen PB723 (fot. Ugreen)
Powerbank Ugreen PB723
Ugreen PB723 (fot. Ugreen)

Tak jak wyżej opisany Baseus, model ten cechuje się pojemnością 20000 mAh, która powinna okazać się w zupełności wystarczająca dla większości użytkowników. Firma Ugreen jest również znana dobrego zarządzania termicznego, co – przekładając z polskiego na nasze – oznacza, że powerbank mniej nagrzewa się podczas pracy na pełnych obrotach. Przypadnie też do gustu osobom preferującym bardziej poręczny kształt obudowy.

Najważniejsze cechy powerbanku Ugreen PB723:

  • pojemność: 20000 mAh,
  • maks. moc ładowania: 130 W (do 100 W z jednego portu),
  • interfejs: 1 przewód USB-C, 1 port USB-C, 1 port USB-A,
  • obsługiwane protokoły: PD, QC, AFC, SCP, FCP, PPS,
  • wymiary: 131×54×51 mm,
  • waga: 476 g,
  • cena i dostępność:
Gdzie kupić?

Ugreen PB723 | 130 W / 20000 mAh

ok. 200 zł
(Przybliżona cena z dnia: 25 czerwca 2026)
Allegro
Media Expert
RTV Euro AGD
Zawiera linki afiliacyjne.

Anker A1695 – szybki powerbank z dwoma przewodami USB-C

Powerbank Anker A1695 plasuje się o cały poziom wyżej i to, że nie kosztuje nawet 250 złotych, to istne szaleństwo. Mówimy bowiem o modelu, który cechuje się pojemnością 25000 mAh, oferuje łączną moc na poziomie 165 W, a z jednego portu pozwala na wyciągnięcie nawet 100 W.

Jest kompatybilny z większością współczesnych protokołów, ma po jednym gnieździe USB-A i USB-C, a do tego nie jeden, lecz dwa zintegrowane przewody USB-C (w tym jeden zwijany).

Anker A1695
Anker A1695 (fot. Anker)
Powerbank Anker A1695
Anker A1695 (fot. Anker)

To wszechstronne akcesorium, które pozwala utrzymywać przy życiu wszystkie urządzenia, jakie masz ze sobą w pracy czy na wycieczce. Naładujesz nim laptop, smartfon, tablet i zegarek. Przy tym wszystkim jest całkiem lekki i poręczny, a do tego odznacza się bardzo wysoką kulturą pracy, nawet gdy jest wykorzystywany w pełni. Król opłacalności to określenie, które wydaje się do niego pasować jak ulał.

Najważniejsze cechy powerbanku Anker A1695:

  • pojemność: 25000 mAh,
  • maks. moc ładowania: 165 W (do 100 W z jednego portu),
  • interfejs: 2 przewody USB-C, 1 port USB-C, 1 port USB-A,
  • obsługiwane protokoły: PD, QC, AFC, SCP, PPS,
  • wymiary: 157×54×49 mm,
  • waga: 595 g,
  • cena i dostępność:
Gdzie kupić?

Anker A1695 | 165 W / 25000 mAh

ok. 250 zł
(Przybliżona cena z dnia: 25 czerwca 2026)
Allegro
Media Expert
RTV Euro AGD
Zawiera linki afiliacyjne.

Xiaomi HyperCharge – powerbank o olbrzymiej mocy ładowania

Jeśli priorytetem dla Ciebie jest jak najwyższa moc ładowania, to koniecznie skieruj wzrok na powerbank Xiaomi HyperCharge o pojemności 25000 mAh. Łącznie pomiędzy wszystkie urządzenia dzieli aż 212 W, a bezpośrednio do jednego może przesyłać energię z mocą 140 W. Dzięki temu jest przystosowany do obsługi najnowszych laptopów i smartfonów, ekspresowo przywracając je do życia.

powerbank Xiaomi HyperCharge
Xiaomi HyperCharge (fot. Xiaomi)
powerbank Xiaomi HyperCharge
Xiaomi HyperCharge (fot. Xiaomi)

Jego niezaprzeczalnym atutem jest również oryginalny design z półprzezroczystą obudową i kolorowym wyświetlaczem, wskazującym nie tylko poziom naładowania, ale też inne parametry.

Dla jednych osób plusem, a dla innych minusem będzie brak wbudowanych przewodów – swoje możesz podpiąć do dwóch gniazd USB typu C oraz jednego USB typu A. Co tu dużo mówić – zdecydowanie jest to powerbank godny polecenia.

Najważniejsze cechy powerbanku Xiaomi HyperCharge:

  • pojemność: 25000 mAh,
  • maks. moc ładowania: 212 W (do 140 W z jednego portu),
  • interfejs: 2 porty USB-C, 1 port USB-A,
  • obsługiwane protokoły: PD, QC, AFC, SCP, PPS, HyperCharge,
  • wymiary: 160×55,4×55,4 mm,
  • waga: 628 g,
  • cena i dostępność:
Gdzie kupić?

Xiaomi HyperCharge | 212 W / 25000 mAh

ok. 350 zł
(Przybliżona cena z dnia: 25 czerwca 2026)
Allegro
Media Expert
RTV Euro AGD
x-kom
Zawiera linki afiliacyjne.

Ecoflow Rapid – lekki i pojemny powerbank do ładowania laptopa

Powerbank Ecoflow Rapid stanowi świetną alternatywę dla wyżej opisanego modelu Xiaomi. Wprawdzie jest od niego droższy, a do tego maksymalna moc ładowania jest niższa (wynosi 170 W), ale reszta to już właściwie tylko plusy. Przede wszystkim sam powerbank również możesz ładować z mocą 140 W (a nie 65 W jak u Xiaomi), dzięki czemu jest gotowy do dzielenia się energią po upływie niecałej godziny!

powerbank Ecoflow Rapid
Ecoflow Rapid (fot. Ecoflow)
powerbank Ecoflow Rapid
Ecoflow Rapid (fot. Ecoflow)

Do tego propozycja marki Ecoflow jest mniejsza i lżejsza, dzięki czemu jej transport jest realnie wygodniejszy. Nie bez znaczenia jest również doświadczenie tego producenta w tworzeniu stacji zasilania z potężnymi zestawami zabezpieczeń – oparte na tych samych fundamentach rozwiązania trafiły również do tego powerbanku, dzięki czemu można na nim bardziej polegać. To solidne akcesorium dla wymagających użytkowników.

Najważniejsze cechy powerbanku Ecoflow Rapid:

  • pojemność: 25000 mAh,
  • maks. moc ładowania: 170 W (do 140 W z jednego portu),
  • interfejs: 2 porty USB-C, 1 port USB-A,
  • obsługiwane protokoły: PD, QC, AFC, FCP, PPS, UFCS,
  • wymiary: 157×53,8×48,8 mm,
  • waga: 565 g,
  • cena i dostępność:
Gdzie kupić?

Ecoflow Rapid | 170 W / 25000 mAh

ok. 430 zł
(Przybliżona cena z dnia: 25 czerwca 2026)
Allegro
Media Expert
x-kom
Zawiera linki afiliacyjne.

Anker Prime (A110A) – kosmiczny powerbank (za kosmiczne pieniądze)

Ranking zamyka Anker Prime (A110A) – powerbank, który w pełni zasługuje na to, by nazwać go kosmicznym. Zacznijmy od tego, że cechuje go pojemność 26250 mAh. Dziwna? Może i tak, ale doskonale mieści się w limitach narzucanych przez linie lotnicze – krótko mówiąc: to najpojemniejszy powerbank, jaki możesz zabrać ze sobą do (większości) samolotów. Drugą imponującą liczbą jest maksymalna moc ładowania, wynosząca łącznie aż 300 W.

powerbank Anker Prime (A110A)
Anker Prime (A110A) / fot. Anker
powerbank Anker Prime (A110A)
Anker Prime (A110A) / fot. Anker

Do dyspozycji otrzymujesz 1 port USB typu A oraz 2 porty USB typu C. Korzystając z tych drugich możesz uzyskać nawet 140 W mocy wyjściowej. Z taką samą mocą możesz również uzupełniać energię w samym powerbanku.

Producent postarał się też o zgodność z popularnymi protokołami, umożliwiając uzyskanie szybkiego ładowania w wielu różnych urządzeniach. Do tego zadbał o bezpieczeństwo i inteligentne zarządzanie energią. To prawdziwa bestia wśród powerbanków, niestety kosmicznie droga.

Najważniejsze cechy powerbanku Anker Prime (A110A):

  • pojemność: 26250 mAh,
  • maks. moc ładowania: 300 W (do 140 W z jednego portu),
  • interfejs: 2 porty USB-C, 1 port USB-A,
  • obsługiwane protokoły: PD, QC, FCP, SCP, PPS,
  • wymiary: 160×38×63 mm,
  • waga: 600 g,
  • cena i dostępność:
Gdzie kupić?

Anker Prime (A110A) | 300 W / 26250 mAh

ok. 640 zł
(Przybliżona cena z dnia: 26 czerwca 2026)
Allegro
Media Expert
Zawiera linki afiliacyjne.

To który to ten najlepszy powerbank do ładowania laptopa?

Trudno o jednoznaczną odpowiedź na tak zadane pytanie – nie wskażę jednego modelu, lecz powiem po prostu, że najlepiej zrobisz wybierając ten z wyżej podanej szóstki, który najlepiej pasuje do Twojego laptopa, Twoich wymagań, Twoich preferencji i… Twojego budżetu.

Jeśli żaden z nich nie jest idealny, zerknij też na inne powerbanki uwzględnionych wyżej producentów: Anker, Baseus, Ecoflow, Ugreen czy Xiaomi.

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