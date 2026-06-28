Coraz więcej osób chce wykorzystywać powerbank do ładowania laptopa – to dobry pomysł i na pewno wygodniejsza opcja niż noszenie ze sobą całego zasilacza. Szczególnie że ten sam dodatkowy akumulator może służyć do uzupełniania energii w innych urządzeniach: smartfonie, tablecie czy słuchawkach. W tym rankingu polecam najlepsze powerbanki do laptopa – dostosowane do osób o różnych potrzebach i wymaganiach.

Ranking powerbanków do laptopa

Na zestawienie składa się osiem powerbanków o pojemności min. 20000 mAh i mocy 100 W lub wyższej. Każdy z nich dobrze sprawdzi się podczas ładowania większości laptopów dostępnych na rynku, a wybór sprowadza się tak naprawdę do osobistych preferencji i dodatkowych wymagań. Najtańsze z polecanych urządzeń kosztuje niespełna 200 złotych, najdroższe zaś wyraźnie przekracza barierę pół tysiąca. Oto pełne zestawienie…

Jaki powerbank do ładowania laptopa? Ranking 2026:

Baseus Blade H1 Lite – dobry i (stosunkowo) tani powerbank do laptopa

– dobry i (stosunkowo) tani powerbank do laptopa Ugreen PB723 – bardzo dobry powerbank z wbudowanym przewodem

– bardzo dobry powerbank z wbudowanym przewodem Anker A1695 – szybki powerbank z dwoma przewodami USB-C

– szybki powerbank z dwoma przewodami USB-C Xiaomi HyperCharge – powerbank o olbrzymiej mocy ładowania

– powerbank o olbrzymiej mocy ładowania Ecoflow Rapid – lekki i pojemny powerbank z do ładowania laptopa

– lekki i pojemny powerbank z do ładowania laptopa Anker Prime (A110A) – kosmiczny powerbank (za kosmiczne pieniądze)

Co musi mieć powerbank do laptopa?

Żeby powerbank nadawał się do ładowania nowoczesnego laptopa, musi przede wszystkim:

mieć pojemność co najmniej 20000 mAh, co zwykle wystarczy na jedno pełne ładowanie,

oferować ładowanie z mocą co najmniej 45 W, a najlepiej odpowiadającą maksymalnej mocy obsługiwanej przez laptop,

oferować napięcie co najmniej 19/20 V,

mieć złącze USB typu C oraz obsługiwać protokół Power Delivery (PD).

Ze względu na takie wymagania, raczej nie ma co liczyć na dobry powerbank do laptopa za kilka dyszek. Raczej będzie trzeba wydać trochę więcej – stąd też ranking rozpoczyna się blisko kwoty 200 złotych. Myślę, że nie ma się co dłużej nad tym rozwodzić. Dlatego też…

Zaczynamy!

Baseus Blade H1 Lite – dobry i (stosunkowo) tani powerbank do laptopa

Zestawienie otwiera powerbank Baseus H1 Lite, który w mojej ocenie jest nie tylko najlepszym spośród najtańszych modeli, ale też jednym z najciekawszych w ogóle.

To, co go wyróżnia, to wyjątkowo płaska konstrukcja, dzięki której doskonale mieści się w większości toreb na laptopa, nie wypychając zbytnio jego kieszeni. Ma 21 mm grubości i waży tylko 445 g.

To też dobre miejsce, by wspomnieć o wbudowanym wyświetlaczu, ułatwiającym codzienną obsługę, bo pozwalającym mieć kluczowe parametry pod kontrolą.

Jest wyposażony w cztery porty USB (dwa typu C i dwa typu A) i oferuje ładowanie z mocą sięgającą nawet 100 W. W samym powerbanku natomiast energia może być uzupełniana z mocą 60 W, dzięki czemu poziom 100% osiąga w zaledwie 1,5 godziny. Niemniej doładowywać nie będzie go raczej trzeba zbyt często, ponieważ cechuje się pojemnością wynoszącą 20000 mAh (a do tego możliwe jest równoczesne ładowanie urządzeń i samego powerbanku). Baseus postarał się również o odpowiednie systemy zabezpieczające.

Najważniejsze cechy powerbanku Baseus Blade H1 Lite:

pojemność: 20000 mAh,

maks. moc ładowania: 100 W (do 100 W z jednego portu),

interfejs: 2 porty USB-C, 2 porty USB-A,

obsługiwane protokoły: PD, QC, AFC, SCP, FCP,

wymiary: 134×134×21 mm,

waga: 445 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Baseus Blade H1 Lite | 100 W / 20000 mAh ok. 180 zł Allegro Media Markt RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Ugreen PB723 – bardzo dobry powerbank z wbudowanym przewodem

Warty uwagi jest również niewiele droższy powerbank Ugreen PB723, który także oferuje ładowanie pojedynczego urządzenia z mocą maksymalnie 100 W, ale łącznie do rozdysponowania ma więcej, bo 130 W. Możesz więc równocześnie uzupełniać energię w laptopie z pełną prędkością i pozostałych akcesoriach – w tym celu możesz skorzystać z portu USB typu A i USB typu C, ale też z wbudowanego przewodu z wtykiem USB-C. Ten ostatni sprawia, że nie musisz pamiętać o zabraniu ze sobą kabelka (i na pewno też go nie zgubisz).

Tak jak wyżej opisany Baseus, model ten cechuje się pojemnością 20000 mAh, która powinna okazać się w zupełności wystarczająca dla większości użytkowników. Firma Ugreen jest również znana dobrego zarządzania termicznego, co – przekładając z polskiego na nasze – oznacza, że powerbank mniej nagrzewa się podczas pracy na pełnych obrotach. Przypadnie też do gustu osobom preferującym bardziej poręczny kształt obudowy.

Najważniejsze cechy powerbanku Ugreen PB723:

pojemność: 20000 mAh,

maks. moc ładowania: 130 W (do 100 W z jednego portu),

interfejs: 1 przewód USB-C, 1 port USB-C, 1 port USB-A,

obsługiwane protokoły: PD, QC, AFC, SCP, FCP, PPS,

wymiary: 131×54×51 mm,

waga: 476 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Ugreen PB723 | 130 W / 20000 mAh ok. 200 zł Allegro Media Expert RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Anker A1695 – szybki powerbank z dwoma przewodami USB-C

Powerbank Anker A1695 plasuje się o cały poziom wyżej i to, że nie kosztuje nawet 250 złotych, to istne szaleństwo. Mówimy bowiem o modelu, który cechuje się pojemnością 25000 mAh, oferuje łączną moc na poziomie 165 W, a z jednego portu pozwala na wyciągnięcie nawet 100 W.

Jest kompatybilny z większością współczesnych protokołów, ma po jednym gnieździe USB-A i USB-C, a do tego nie jeden, lecz dwa zintegrowane przewody USB-C (w tym jeden zwijany).

To wszechstronne akcesorium, które pozwala utrzymywać przy życiu wszystkie urządzenia, jakie masz ze sobą w pracy czy na wycieczce. Naładujesz nim laptop, smartfon, tablet i zegarek. Przy tym wszystkim jest całkiem lekki i poręczny, a do tego odznacza się bardzo wysoką kulturą pracy, nawet gdy jest wykorzystywany w pełni. Król opłacalności to określenie, które wydaje się do niego pasować jak ulał.

Najważniejsze cechy powerbanku Anker A1695:

pojemność: 25000 mAh,

maks. moc ładowania: 165 W (do 100 W z jednego portu),

interfejs: 2 przewody USB-C, 1 port USB-C, 1 port USB-A,

obsługiwane protokoły: PD, QC, AFC, SCP, PPS,

wymiary: 157×54×49 mm,

waga: 595 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Anker A1695 | 165 W / 25000 mAh ok. 250 zł Allegro Media Expert RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Xiaomi HyperCharge – powerbank o olbrzymiej mocy ładowania

Jeśli priorytetem dla Ciebie jest jak najwyższa moc ładowania, to koniecznie skieruj wzrok na powerbank Xiaomi HyperCharge o pojemności 25000 mAh. Łącznie pomiędzy wszystkie urządzenia dzieli aż 212 W, a bezpośrednio do jednego może przesyłać energię z mocą 140 W. Dzięki temu jest przystosowany do obsługi najnowszych laptopów i smartfonów, ekspresowo przywracając je do życia.

Jego niezaprzeczalnym atutem jest również oryginalny design z półprzezroczystą obudową i kolorowym wyświetlaczem, wskazującym nie tylko poziom naładowania, ale też inne parametry.

Dla jednych osób plusem, a dla innych minusem będzie brak wbudowanych przewodów – swoje możesz podpiąć do dwóch gniazd USB typu C oraz jednego USB typu A. Co tu dużo mówić – zdecydowanie jest to powerbank godny polecenia.

Najważniejsze cechy powerbanku Xiaomi HyperCharge:

pojemność: 25000 mAh,

maks. moc ładowania: 212 W (do 140 W z jednego portu),

interfejs: 2 porty USB-C, 1 port USB-A,

obsługiwane protokoły: PD, QC, AFC, SCP, PPS, HyperCharge,

wymiary: 160×55,4×55,4 mm,

waga: 628 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Xiaomi HyperCharge | 212 W / 25000 mAh ok. 350 zł Allegro Media Expert RTV Euro AGD x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Ecoflow Rapid – lekki i pojemny powerbank do ładowania laptopa

Powerbank Ecoflow Rapid stanowi świetną alternatywę dla wyżej opisanego modelu Xiaomi. Wprawdzie jest od niego droższy, a do tego maksymalna moc ładowania jest niższa (wynosi 170 W), ale reszta to już właściwie tylko plusy. Przede wszystkim sam powerbank również możesz ładować z mocą 140 W (a nie 65 W jak u Xiaomi), dzięki czemu jest gotowy do dzielenia się energią po upływie niecałej godziny!

Do tego propozycja marki Ecoflow jest mniejsza i lżejsza, dzięki czemu jej transport jest realnie wygodniejszy. Nie bez znaczenia jest również doświadczenie tego producenta w tworzeniu stacji zasilania z potężnymi zestawami zabezpieczeń – oparte na tych samych fundamentach rozwiązania trafiły również do tego powerbanku, dzięki czemu można na nim bardziej polegać. To solidne akcesorium dla wymagających użytkowników.

Najważniejsze cechy powerbanku Ecoflow Rapid:

pojemność: 25000 mAh,

maks. moc ładowania: 170 W (do 140 W z jednego portu),

interfejs: 2 porty USB-C, 1 port USB-A,

obsługiwane protokoły: PD, QC, AFC, FCP, PPS, UFCS,

wymiary: 157×53,8×48,8 mm,

waga: 565 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Ecoflow Rapid | 170 W / 25000 mAh ok. 430 zł Allegro Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Anker Prime (A110A) – kosmiczny powerbank (za kosmiczne pieniądze)

Ranking zamyka Anker Prime (A110A) – powerbank, który w pełni zasługuje na to, by nazwać go kosmicznym. Zacznijmy od tego, że cechuje go pojemność 26250 mAh. Dziwna? Może i tak, ale doskonale mieści się w limitach narzucanych przez linie lotnicze – krótko mówiąc: to najpojemniejszy powerbank, jaki możesz zabrać ze sobą do (większości) samolotów. Drugą imponującą liczbą jest maksymalna moc ładowania, wynosząca łącznie aż 300 W.

Do dyspozycji otrzymujesz 1 port USB typu A oraz 2 porty USB typu C. Korzystając z tych drugich możesz uzyskać nawet 140 W mocy wyjściowej. Z taką samą mocą możesz również uzupełniać energię w samym powerbanku.

Producent postarał się też o zgodność z popularnymi protokołami, umożliwiając uzyskanie szybkiego ładowania w wielu różnych urządzeniach. Do tego zadbał o bezpieczeństwo i inteligentne zarządzanie energią. To prawdziwa bestia wśród powerbanków, niestety kosmicznie droga.

Najważniejsze cechy powerbanku Anker Prime (A110A):

pojemność: 26250 mAh,

maks. moc ładowania: 300 W (do 140 W z jednego portu),

interfejs: 2 porty USB-C, 1 port USB-A,

obsługiwane protokoły: PD, QC, FCP, SCP, PPS,

wymiary: 160×38×63 mm,

waga: 600 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Anker Prime (A110A) | 300 W / 26250 mAh ok. 640 zł Allegro Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

To który to ten najlepszy powerbank do ładowania laptopa?

Trudno o jednoznaczną odpowiedź na tak zadane pytanie – nie wskażę jednego modelu, lecz powiem po prostu, że najlepiej zrobisz wybierając ten z wyżej podanej szóstki, który najlepiej pasuje do Twojego laptopa, Twoich wymagań, Twoich preferencji i… Twojego budżetu.

Jeśli żaden z nich nie jest idealny, zerknij też na inne powerbanki uwzględnionych wyżej producentów: Anker, Baseus, Ecoflow, Ugreen czy Xiaomi.