Microsoft eksperymentuje. Pasek zadań Windows 11 dzięki tej funkcji będzie wyglądał lepiej

Microsoft cały czas eksperymentuje ze swoim najnowszym systemem operacyjnym. Windows 11 w nieoficjalnych (deweloperskich) wersjach zyskuje nowe funkcje, chociaż nie wszystkie z nich trafiają do użytkowników w ramach oficjalnych aktualizacji. Najnowsza zmiana może okazać się dobrym krokiem w kierunku ulepszenia wyglądu systemu, ponieważ wprowadza większą możliwość personalizacji paska systemowego. Dzięki temu pasek zadań będzie wyglądał naprawdę fajnie!

Nowy pasek zadań Windows 11 przypomina ten w Windows 10

Najnowsza wersja systemu operacyjnego Windows 11 build 25158, dostępna w kanale deweloperskim niejawnego programu systemu Windows, przynosi ciekawą zmianę, która wprowadzi nieco świeżości do wyglądu interfejsu – a raczej jednego z jego elementów, tj. paska zadań. Pole wyszukiwania było już w starszym systemie Windows 10 (z możliwością zredukowania pola do samej ikony), natomiast Windows 11 dopiero teraz otrzymuje taki feature.

Microsoft testuje trzy warianty. W pierwszym dostępna jest tradycyjna ikonka wyszukiwania (co się rzuca w oczy, to zbyt duże odstępy między lupą a innymi ikonami – to jednak początkowa wersja i ten aspekt można dopracować). W drugim natomiast jest już pasek wyszukiwania, a w trzecim trochę dłuższy pasek wyszukiwania. W mojej opinii to właśnie to krótsze pole prezentuje się zdecydowanie najlepiej, jednocześnie sprawiając, że pasek Windows 11 nieco bardziej przypomina ten, który można spotkać w Windows 10.

źródło: Microsoft

Oczywiście warto dodać, że funkcja jest tylko i wyłącznie eksperymentem. Jeśli nie spodoba ona się testującym (m.in. społeczności korzystającej ze systemu), zostanie po prostu usunięta i Microsoft wróci do punktu wyjścia, gdzie pasek Windows 11 będzie miał tylko ikonę wyszukiwania.

W maju gigant technologiczny z Redmond wprowadził do swojego systemu (w wersji deweloperskiej) pasek wyszukiwania na pulpicie w formie widżetu, który był wyszukiwarką nie systemową, a internetową. Jak się okazało – najwyraźniej nie spodobał się on producentowi (i być może też społeczności) i finalnie został całkowicie usunięty, zatem nie wiadomo, czy w ogóle powróci.

Niemniej nowa funkcja z możliwością dostosowania paska zadań Windows 11 wydaje się bardziej obiecująca – jak wcześniej zaznaczyłem, podobny feature miał się dobrze w starszym Windows 10, więc dobrze by było, gdyby Microsoft zdecydował się wprowadzić go do Windows 11.