Konto w Banku Pekao otworzysz teraz z wykorzystaniem aplikacji mObywatel

Bank Pekao uruchamia nową możliwość potwierdzenia tożsamości podczas zakładania konta osobistego – za pomocą aplikacji mObywatel. To pierwsza taka opcja w Polsce.

Nowa możliwość dla posiadaczy mObywatela

Bank Pekao stara się szybko wdrażać usługi dla nowoczesnego klienta. W ubiegłym roku jako pierwsza instytucja finansowa w kraju umożliwiła zakładanie konta na selfie przy użyciu e-dowodu. Teraz przyszedł czas na wsparcie popularnej aplikacji mObywatel.

Ponieważ liczba posiadaczy apki mObywatel stale rośnie (obecnie jest to ponad 7 milionów osób), całkiem rozsądne jest wykorzystanie jej do innych celów niż tylko tych ograniczonych podstawowymi funkcjami elektronicznego portfela.

Jednym z filarów strategii Banku Pekao jest zapewnienie klientom prostego i bezpiecznego bankowania. Dlatego cały czas poszukujemy rozwiązań, które pomogą nam zrealizować ten cel. Kolejnym z nich jest umożliwienie zakładania konta w naszym banku przy pomocy aplikacji mObywatel. Mamy w niej dostęp do najważniejszych danych, przy jej pomocy możemy potwierdzić naszą tożsamość. Teraz klienci mogą ją również wykorzystać do zakładania rachunku naszym banku, co nas niezwykle cieszy. Wojciech Werochowski, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej

Aplikacja mObywatel (fot. Cyfryzacja KPRM)

Jak założyć konto w Banku Pekao przy pomocy mObywatela?

To prosta sprawa. Przechodzimy kolejno przez wszystkie poniższe kroki:

Instalujemy na swoim telefonie aplikację PeoPay i wybieramy opcję „Zostań klientem Pekao”. Kopiujemy wygenerowany w aplikacji PeoPay kod do weryfikacji. Logujemy się do aplikacji mObywatel i wybieramy opcję „przekaż dane instytucji bądź firmie”. Wklejamy kod do aplikacji mObywatel oraz potwierdzamy przekazanie danych do Banku Pekao. Wszystkie niezbędne dane klienta potrzebne do otwarcia rachunku zostaną przekazane do banku automatycznie. Robimy selfie w aplikacji PeoPay. Uzupełniamy niezbędne dane. Zatwierdzamy umowę kodem przesłanym w SMS. Ustalamy numer PIN do logowania w aplikacji PeoPay.

Powyższy proces dostępny jest w aplikacji PeoPay zarówno na smartfonach z systemem Android, jak i iOS. Klient wykorzystać go może także przy zdalnym zawarciu umowy o korzystanie z bankowości elektronicznej, jeśli do tej pory jej nie posiadał. W tym przypadku zawieranie umowy przebiega w ten sam sposób, co przy zakładaniu konta na selfie. To umożliwi klientom korzystanie z aplikacji PeoPay i serwisu internetowego Pekao24 bez konieczności wizyty w oddziale.