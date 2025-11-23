Idealny moment, aby sprawdzić Apple TV. Ruszyła świetna promocja

Dostępna jest świetna promocja na Apple TV. Co więcej, niebawem będzie można skorzystać z atrakcyjnej oferty na Viaplay.

Apple TV za połowę ceny

Przypominam, że niedawno Apple TV+ stało się Apple TV. Zespół Tima Cooka zdecydował się na zmianę nazwy, co tak naprawdę wprowadziło tylko niepotrzebne zamieszanie. Zostawmy jednak ten temat na inną okazję i skupmy się przede wszystkim na nowej promocji. Tym bardziej, że oferta jest naprawdę przyjemna.

Otóż w ramach ogłoszonej promocji można mieć dostęp do Apple TV za połowę ceny przez 6 miesięcy. Oznacza to, że zamiast normalnych 34,99 złotych miesięcznie zapłacimy tylko 16,99 złotych miesięcznie. Brzmi dobrze, ale należy wiedzieć o dwóch kluczowych punktach.

Po pierwsze, promocja skierowana jest dla nowych subskrybentów, a także tych wracających do usługi. Dodam, że ostatni raz usługę miałem wykupioną około rok temu w ramach pakietu Apple One i mogę skorzystać ze specjalnej oferty. Po drugie, obowiązuje ona do końca listopada. W związku z tym, warto się spieszyć z podjęciem decyzji.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Owszem, Apple TV ma uboższą bazę materiałów niż Netflix i wielu innych znanych graczy na rynku. Nie brakuje jednak ciekawych seriali i filmów, które zazwyczaj trzymają wysoki poziom. Co więcej, 12 grudnia będzie można obejrzeć produkcję F1: Film z Bradem Pittem.

Wypada dodać, że od dawna można sprawdzić Apple TV bezpłatnie przez 7 dni. Ponadto po zakupie wybranych urządzeń Apple możemy otrzymać 3-miesięczny okres próbny w ramach bonusu.

Viaplay także za 50%

Obecnie, gdy zdecydujemy się wykupić Viaplay za pośrednictwem platformy Prime Video, musimy liczyć się z wydatkiem 15 złotych miesięcznie. Trzeba przyznać, że nie jest to wysoka cena, ale wkrótce pojawi się specjalna promocja.

Od jutra, od 24 listopada, Viaplay na platformie Prime Video będzie dostępny za 50% zwykłej ceny. Z usługi w promocyjnej cenie będzie można korzystać przez pierwsze 3 miesiące. Promocja obowiązuje do 1 grudnia.

Obie propozycje to świetna opcja zwłaszcza teraz. W końcu zbliżają się święta, czyli więcej wolnych dni i również dobra okazja na nadrobienie serialowych i filmowych zaległości.