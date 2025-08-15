Takie laptopy trafią do polskich szkół. Lista modeli

Dzieci w szkołach powinny mieć dostęp do co najmniej przyzwoitej jakości komputerów. Niestety, nie zawsze tak jest. Rząd chce jednak zredukować różnice w wyposażeniu, na co pójść może nawet 1,73 miliarda złotych – z budżetu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wiemy już, jakie laptopy i tablety trafią do placówek edukacyjnych w całej Polsce.

Na potrzeby projektu pod tytułem Wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne – inwestycje związane ze spełnieniem minimalnych standardów sprzętowych rozpisano przetarg na zakup 735 tysięcy urządzeń. Centrum Obsługi Administracji Rządowej opublikowało wyniki. Z tabelki dowiadujemy się, że wyłoniono 18 podmiotów (głównie z polskim kapitałem), które mogą teraz złożyć oferty wykonawcze. Poznaliśmy także proponowane przez nie modele i ceny.

Jakie laptopy trafią do polskich szkół?

Do polskich szkół trafić ma łącznie 404250 laptopów. Będzie to konkretnie pięć modeli, których jednostkowe ceny brutto wahają się od 2888 do 3240 złotych:

Acer Extensa 15 (EX215-57-TCO),

Asus ExpertBook P1 (P1503CVA),

Dell Pro 16 (PC15250),

HP ProBook 4 G1iR 16,

Lenovo ThinkBook 16 Gen 8 (16IRL / 21SH).

Laptopy z powyższej listy stanowią całkiem niezłe propozycje z niższej półki cenowej. To modele wyposażone w 15,6- lub 16-calowe wyświetlacze IPS o rozdzielczości nie mniejszej niż Full HD, procesory klasy Intel Core i5 oraz 16 GB RAM, a także cechujące się bardziej niż mniej solidnymi obudowami. Do zastosowań edukacyjnych wydają mi się naprawdę sensownym wyborem.

Do tego dojdzie jeszcze 110250 laptopów przeglądarkowych (czyli po prostu Chromebooków) o wartości od 1644 do 1909 złotych. Ta lista tworzona jest przez cztery modele, których wybór także wydaje się dobry:

Acer Chromebook 315 (CB315-6H-TCO),

Asus Chromebook CX15 (CX1505CTA),

HP Fortis G1i 14 Chromebook,

Lenovo 14e Chromebook Gen 3 (82W7).

Do dzieci w polskich szkołach trafią też tablety

Poza laptopami do szkół trafić mają też tablety. Konkretnie: 220500 egzemplarzy, reprezentujących trzy modele w cenach od 1699 do 2061 złotych:

Apple iPad 11″ (A16 / A3354),

Lenovo Idea Tab Pro 12,7″ (ZAE5),

Samsung Galaxy Tab S10 FE (SM-X520).

W przypadku tabletów postawiono już na (może i bliższe niższej granicy, ale jednak) modele ze średniej półki. Szczerze mówiąc, nie jestem przekonany, czy iPad to na pewno najlepsza opcja do szkoły, ale jego aktualna cena faktycznie może uzasadniać ten wybór. Pozostałe dwa modele wydają się mieć więcej sensu, choć sam ułożyłbym raczej nieco inną listę.

Tak czy owak, redukowanie nierówności w wyposażeniu szkół to jak najbardziej słuszny cel. I dobrze widzieć, że skala projektu jest dość duża.

Omawianą listę możesz zobaczyć tutaj (PDF).