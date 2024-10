Nowoczesny sprzęt obowiązkowy w polskich szkołach. Nowe przepisy weszły w życie

Zaktualizowane rozporządzenie dotyczące sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli w szkołach zaczęło już obowiązywać. Instytucje edukacyjne w ciągu dwóch najbliższych lat będą musiały zapewnić urządzenia spełniające nowoczesne wymagania techniczne.

Nowe rozporządzenie Ministerstwa Edukacji wchodzi w życie

Od 15 października 2024 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 25 września 2024 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania. Dokument nakłada na placówki nowe obowiązki, dzięki którym dzieci i młodzież będą wreszcie korzystali z nowoczesnych urządzeń w czasie zajęć.

Jak wynika z rozporządzenia, „szkoły podstawowe i ponadpodstawowe prowadzące kształcenie w formie dziennej powinny być wyposażone w sprzęt komputerowy, w tym komputery stacjonarne, komputery stacjonarne typu all-in-one, laptopy, laptopy przeglądarkowe lub tablety”.

W załącznikach rozporządzenia zostały ujęte minimalne wymagania dla sprzętu wraz ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi. Stanowisko komputerowe dla ucznia powinno być złożone z monitora ekranowego, klawiatury QWERTY, myszy komputerowej lub zewnętrznego gładzika, z dostępem do sieci Wi-Fi co najmniej w wersji 6 oraz łącznością Bluetooth minimum w wersji 5. Na takim stanowisku ma znaleźć się też mikrofon i kamera.

Stanowisko komputerowe ucznia: minimalna specyfikacja urządzeń w polskich szkołach

Wymagania wobec jednostki centralnej to wydajność w teście CrossMark minimum 1200 punktów lub Procyon Office Productivity minimum 5400 punktów. Komputer ma być wyposażony w co najmniej 16 GB RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB lub większej oraz minimum trzy złącza komunikacyjne (w tym jedno do podłączenia wideo i jedno USB), a także port LAN.

Oprogramowanie komputera ma być złożone z 64-bitowego systemu operacyjnego obsługującego język polski. Poza tym uczniowie mają mieć dostęp m.in. do edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, aplikacji do tworzenia prezentacji, przeglądarki internetowej, a także aplikacji do tworzenia i edytowania grafik, wideo oraz dźwięku. Oprogramowanie ma otrzymać aktualizacje do wersji wspieranych przez twórców.

Monitor zaś powinien być wyposażony w kolorowy wyświetlacz o przekątnej minimum 21 cali. Ekran ten ma obsługiwać rozdzielczość 1920×1080 pikseli i jasność co najmniej 250 cd/m2 oraz zapewniać wbudowane głośniki stereo lub opcjonalnie dopuszczana jest listwa głośnikowa. Ponadto sprzęt ma też mieć regulowaną wysokość oraz pochylenie do tyłu i do przodu.

Zestaw urządzeń ma być objęty minimum 24-miesięcznym okresem gwarancyjnym.

Szkoła może także zainwestować komputer stacjonarny typu all-in-one, gdzie na stanowisku będzie znajdował się sprzęt ulokowany w jednej obudowie z ekranem. W tym przypadku przekątna wyświetlacza ma mieć co najmniej 23,8 cala.

Laptopy i tablety w polskich szkołach

W przypadku zestawów obejmujących laptop zestaw powinien zawierać mysz komputerową bądź gładzik, lecz dopuszczany jest sam laptop. Podstawowe parametry są takie same, jak w przypadku komputerów stacjonarnych. Wyjątkiem jest pojemność dysku SSD (tu minimum 256 GB) i oczywiście ekran, którego przekątna ma wynosić minimum 13 cali. Czas pracy laptopa na zasilaniu akumulatorowym i średnim obciążeniu ma wynosić minimum 6 godzin.

Szkoły mogą też zdecydować się na laptopy przeglądarkowe, które mają zapewnić wydajność w teście WebXPRT na poziomie co najmniej 85 punktów lub CrXPRT 2 minimum 75 punktów. W tym przypadku sprzęt ma mieć minimum 8 GB RAM i dysk SSD o pojemności 64 GB lub większy. Dodatkowo urządzenie ma oferować przestrzeń wirtualną o pojemności co najmniej 128 GB w cenie przez cały okres użytkowania.

Ponadto laptop przeglądarkowy ma być wyposażony w trzy złącza komunikacyjne, klawiaturę QWERTY, zasilacz i akumulator pozwalający na minimum 6 godzin pracy przy średnim obciążeniu. Sprzęt ma również mieć kolorowy wyświetlacz o przekątnej 13 cali lub większej z rozdzielczością 1920×1080 piksel oraz wbudowany mikrofon, kamerę i głośniki stereo. Maksymalna masa laptopa przeglądarkowego to 2 kilogramy. Wymagania wobec oprogramowania i aplikacji są takie same, jak w przypadku komputerów stacjonarnych.

Placówki edukacyjne mogą też zakupić tablety o wydajności w teście CrossMark co najmniej 700 punktów lub Geekbench minimum 2500 punktów. Minimalna pojemność pamięci masowej to 64 GB. Sprzęt ma być również wyposażony w uniwersalny port komunikacyjny i na zasilaniu bateryjnym przy średnim obciążeniu wytrzymywać minimum 10 godzin. Z kolei przekątna ekranu tabletu ma wynosić co najmniej 8 cali. Urządzenie ma też ważyć mniej niż kilogram i być wyposażone we wbudowany mikrofon, kamerę i głośniki oraz obsługiwać m.in. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, a także aplikacje do edycji grafik, wideo i dźwięku, tworzenia prezentacji i obsługi poczty.

Dokument określa również wymagania wobec sprzętu komputerowego dla nauczyciela. Instytucje edukacyjne mają czas na dostosowanie się do nowych przepisów do 31 sierpnia 2026 roku.