Super promocja: Kup słuchawki Samsung Galaxy Buds 2 i otrzymaj 300 złotych zwrotu!

Jak kupić w marcu dobre słuchawki bezprzewodowe TWS w dobrej cenie? Sposób jest bardzo prosty: wystarczy skorzystać z promocji Samsunga na modele Galaxy Buds 2 oraz Galaxy Buds 2 Pro.

Seria Samsung Galaxy Buds 2 parę stówek taniej

Wybierając serię Samsung Galaxy Buds 2 nie możecie trafić źle. Podstawowy wariant oferuje świetny balans na każdej częstotliwości dźwięku, dobrą jakość rozmów oraz szybkie ładowanie z możliwością ładowania zestawu bezprzewodowo. Stawiając na wersję Pro możemy spodziewać się lepszego ANC i poprawionego sterowania dotykowego.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Jeżeli chcecie sprawdzić na własne uszy, jak dobra jest 2. generacja bezprzewodowych słuchawek Samsunga Galaxy Buds, możecie zamiast iść prosto do sklepu zdecydować się na wykonanie kilku dodatkowych kroków i zyskać 300 złotych zwrotu poniesionych kosztów na zakup urządzenia. W przypadku modelu Galaxy Buds 2 mowa o niemal 50% obniżce. Wersja Pro to natomiast ok. 30%.

Jak otrzymać 300 złotych zwrotu za zakup słuchawek Galaxy Buds 2?

Pierwszym, przewidywalnym krokiem jest oczywiście zakup urządzenia objętego promocją. Dodatkowym warunkiem jest kupienie go u jednego z 25 partnerów handlowych (m.in. x-kom, RTV Euro AGD, Media Expert czy w oficjalnym sklepie Samsung) wskazanych w regulaminie promocji. Następnie do 2 kwietnia 2023 roku musicie poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny. Dobrze przygotowany dokument zawiera dodatkowo:

Dowód zakupu produktu (paragon lub faktura);

Zdjęcie opakowania po produkcie z widocznym fragmentem wyciętego kodu kreskowego;

Zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym;

Dowód zamówienia produktu z widoczną datą zamówienia.

Ostatnim krokiem jest… cierpliwość. Musicie bowiem poczekać do 14 dni kalendarzowych, aż na wskazanym przez Was koncie pojawi się kwota 300 złotych.

Promocja trwa od 9 do 26 marca 2023 roku. Choć w przypadku Samsung Galaxy Buds 2 występuje aż 5 wariantów kolorystycznych i 3 w wersji Pro, to popularność promocji może być na tyle duża, że niektóre wersje mogą szybko zniknąć.

Regulamin Promocji „Marcowa Promocja cashback – kup Galaxy Buds2 i zyskaj zwrot 300 zł” (PDF).