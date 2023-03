Nowe stawki za aplikacje w App Store. Dostaniemy po kieszeni?

Apple ogłosiło, że przeprowadzi aktualizacje cen w App Store. Chociaż brzmi to, jak łagodniejsze określenie na to, że będzie drożej, to jednak w tym przypadku nie jest to tak oczywiste. Czy odczujemy zmiany? Odpowiedź brzmi: to zależy.

Zmiany w App Store

Firma Apple w grudniu zeszłego roku ogłosiła podwyżki cen aplikacji w swoim sklepie. Wówczas mogliśmy obserwować wzrosty rzędu 20%.

Obecnie w App Store jest 90 progów cenowych, spośród których twórcy aplikacji mogą wybrać ich cenę np. poziom 1 – 5,99 złotych (przed podwyżką 4,99 złotych), poziom 2 – 11,99 złotych (przed podwyżką 9,99 złotych), poziom 3 – 17,99 złotych (przed podwyżką 14,99 złotych).

Te zmiany były jednak ograniczone do aplikacji wymagających subskrypcji. Wtedy gigant z Cupertino zapowiedział, że w 2023 roku zostaną one rozszerzone na inne aplikacje i zakupy.

Obecne stawki App Store w Polsce (źródło: Apple)

Teraz Apple zapowiedziało, że zmiana będzie dotyczyć zakupów aplikacji, a także jednorazowych zakupów w apkach. App Store zaoferuje teraz ponad 900 progów cenowych, przy czym 100 najwyższych stawek będzie dostępne tylko na żądanie. Poziomy cenowe w sklepie Apple zaczynają się od 0,29 dolarów, a kończą na 9 999,99 dolarach.

Jak doskonale widać, liczba progów cenowych zwiększyła się 10-krotnie. To oznacza, że twórcy aplikacji przeznaczonych na urządzenia Apple, będą teraz mogli wybrać zarówno niższe, jak i wyższe stawki. Właśnie dlatego „to zależy”, czy użytkownicy iOS dostaną po kieszeni. Niektóre apki podrożeją, inne będą kosztować mniej, a kolejne nie zmienią ceny w ogóle.

8 Ocena

Co nowego szykuje Apple?

Firma Apple poinformowała w swoim komunikacie o tym, że 9 maja 2023 roku wprowadzi globalne narzędzia do wyrównywania cen. Dzięki nim ceny aplikacji i jednorazowych zakupów w aplikacji zostaną zaktualizowane we wszystkich 175 witrynach App Store.

Firma informuje, że „zaktualizowane ceny zostaną wyrównane do wybranego przez użytkownika kraju lub regionu bazowego na podstawie publicznie dostępnych informacji o kursach wymiany”.

Nowe poziomy cen mają być również zgodne z najbardziej powszechnymi cenami w każdym kraju lub regionie, dzięki czemu mają być bardziej odpowiednie dla klientów. To może oznaczać, że w App Store ponownie pojawią się ceny znane ze sklepowych półek takie jak np. 9,99 złotych.