Jest tani i ładny. A co poza tym oferuje Realme 14x?

Realme 14x to nowy smartfon dla osób, które nie potrzebują bardzo wysokiej mocy obliczeniowej, ale zależy im na dużej wytrzymałości. Producent dorzuca do tego jeszcze szybkie ładowanie i smukłą konstrukcję o designie, który zdecydowanie może się podobać.

Smartfon Realme 14x to Realme V60 Pro w wersji globalnej

Specyfikację, jak i wygląd smartfona Realme 14x znamy tak naprawdę od kilku tygodni. W rzeczywistości bowiem pod tą nazwą ukrywa się globalna wersja modelu Realme V60 Pro zaprezentowanego w listopadzie 2024 roku, a przeznaczonego wyłącznie na rynek chiński.

Przypomnijmy sobie zatem pokrótce, co ten sprzęt ma do zaoferowania. Realme 14x to tani smartfon z aspiracjami do bycia średniakiem. Został wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 6300. Treści wyświetla na ekranie IPS o przekątnej 6,67 cala, częstotliwości odświeżania 120 Hz i rozdzielczości (niestety) tylko HD+. Z tyłu ma aparat o rozdzielczości 50 Mpix, z przodu zaś kamerkę 8 Mpix.

Realme 14x (fot. Realme)

Przy tym wszystkim są też jednak pewne różnice pomiędzy Realme 14x a V60 Pro. Podczas gdy ten drugi dysponuje 12 GB RAM i minimum 256 GB pamięci masowej, międzynarodowa Czternastka z iksem ma jedynie od 6 do 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB na pliki. Po stronie plusów natomiast należy zapisać akumulator o większej pojemności (6000 mAh, a nie 5600 mAh), niezmiennie z obsługą szybkiego ładowania o mocy 45 W.

Smartfon ma niespełna 8 mm grubości i waży mniej niż 200 g. Mimo to może pochwalić się najwyższym stopniem odporności na pył i wodę – zarówno stojącą, jak i pod ciśnieniem: IP68 oraz IP69.

Realme 14x (fot. Realme)

Smartfon wykorzystuje interfejs Realme UI 5.0 bazujący na systemie Android 14. Producent obiecuje w dodatku dwie duże aktualizacje Androida oraz 3-letnie wsparcie pod kątem bezpieczeństwa.

Ile kosztuje Realme 14x? Cena do zaakceptowania

Jak na razie smartfon Realme 14x jest dostępny w Indiach, gdzie jego ceny rozpoczynają się od 14999 rupii (równowartość ~720 złotych). Szczegóły na temat premiery w kolejnych krajach nie zostały jak na razie przedstawione.