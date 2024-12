Nowe laptopy Hyperbook dostosujesz do siebie. Wewnątrz i na zewnątrz

W ofercie polskiej marki Hyperbook pojawiły się trzy nowe laptopy: A14 Aurora, H14 Halo i gamingowy V15 Infinity. Łączy je mobilność, moc i fakt, że pozwalają na personalizację – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. To drugie za sprawą efektownego nadruku UV.

Personalizacja klasy Hyperbook: nadruk UV i podzespoły, jakich potrzebujesz

Laptopy Hyperbook słyną z tego, że można je sobie skonfigurować pod własne potrzeby. Nie inaczej jest w przypadku tych trzech nowych linii. Na etapie składania zamówienia możliwy jest dobór pożądanej ilości pamięci operacyjnej, wybór dysku lub dysków SSD, postawienie na tę lub inną kartę sieciową czy też poproszenie o nałożenie jakiejś konkretnej pasty termoprzewodzącej i zamontowanie (lub nie) bardziej zaawansowanego układu chłodzenia.

Jednak na tym nie koniec, bo Hyperbook proponuje swoim klientom także personalizację na zewnątrz. Konkretnie chodzi o nadruk UV wypełniający całą pokrywę laptopa. Dzięki temu komputer zyskuje unikalny charakter, a Ty – sprzęt, jakiego (najprawdopodobniej) nie ma nikt inny. Zastosowana metoda nanoszenia z wykorzystaniem ultrafioletu zapewnia niezłą jakość grafiki i wysoką odporność na blaknięcie, ścieranie czy inne uszkodzenia.

Laptop z nadrukiem UV (fot. Hyperbook)

Nowe laptopy polskiego producenta – listę otwiera Hyperbook A14 Aurora

Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz spersonalizować można sobie każdy z trzech nowych laptopów wprowadzonych do oferty Hyperbook tuż przed końcem bieżącego roku. Mowa o A14 Aurora, H14 Halo oraz V15 Infinity.

Pierwszy na liście znajduje się uniwersalny laptop multimedialny Hyperbook A14 Aurora. To – zgodnie z nazwą – komputer wyposażony w 14-calowy wyświetlacz LCD, cechujący się odświeżaniem z częstotliwością 120 Hz oraz dość wysoką rozdzielczością: 2880×1800 pikseli. Producent klasyfikuje go wprawdzie jako biznesowy, ale poza dużą przestrzenią roboczą nic raczej tego nie uzasadnia.

Nie jest to laptop do zadań specjalnych, ale w tych podstawowych zastosowaniach powinien radzić sobie bez zarzutu. Ma bowiem na pokładzie procesor AMD Ryzen 7 8845HS i – w zależności od konfiguracji – od 8 do nawet 64 GB pamięci operacyjnej.

Plusami tego modelu są również: akumulator zapewniający do 7 godzin działania, podświetlana klawiatura, karta sieciowa w standardzie Wi-Fi 6 oraz konstrukcja wykonana w dużej mierze z aluminium. Aha, no i jeszcze waga – wynosi zaledwie 1,4 kg.

Hyperbook A14 Aurora (fot. Hyperbook)

Hyperbook H14 Halo – to samo, tylko lepiej

Wciąż reprezentujący klasę podstawową, ale zaprojektowany z myślą o nieco bardziej wymagających użytkownikach, jest laptop Hyperbook H14 Halo. Występuje w dwóch podstawowych wariantach: z procesorem Intel Core Ultra 5 125H oraz wydajniejszym Intel Core Ultra 7 155H.

Zapewnia więcej mocy obliczeniowej, zachowując inne cechy wspomnianego wcześniej modelu A14 Aurora. To zatem lekki, a zarazem solidny, 14-calowy laptop oferujący do 7 godzin pracy z dala od gniazdka. Opcjonalnie może zostać wyposażony w kartę sieciową nowszej generacji – dając dostęp do sieci Wi-Fi 7. W kontekście łączności wyróżnia go też obecność portu Thunderbolt 4.

Hyperbook H14 Halo (fot. Hyperbook)

Gamingowy laptop Hyperbook V15 Infinity – duża moc i mobilność

W ofercie producenta pojawił się też nowy laptop gamingowy: Hyperbook V15 Infinity. To konkretny sprzęt wyposażony w 15,3-calowy wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 240 Hz i rozdzielczości 2560×1600 pikseli, 24-rdzeniowy procesor Intel Core i9-14900HX oraz – w zależności od wariantu – nawet 96 GB RAM i kartę graficzną GeForce RTX 4060 lub RTX 4070.

Laptop ma też pełnowymiarową klawiaturę z podświetleniem RGB, solidną obudowę z aluminium oraz akumulator zapewniający do 7 godzin działania. Jego waga wynosi ok. 2 kg, więc pomimo wysokiej wydajności pozostaje dość mobilnym sprzętem.

Hyperbook V15 Infinity (fot. Hyperbook)

Ile kosztują nowe laptopy Hyperbook? Ceny są całkiem atrakcyjne

Ceny poszczególnych nowości w ofercie polskiego producenta przedstawiają się następująco:

Dla porządku dwie uwagi. Pierwsza jest taka, że podane ceny dotyczą konfiguracji bez systemu operacyjnego, a druga – że wspomniany wcześniej nadruk UV podwyższa cenę o 299 złotych.