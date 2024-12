Gmail kolejnym rywalem Muska? Miliarder stworzy własną pocztę

X pozostaje oczkiem w głowie Elona Muska, ale wygląda na to, że na portalu społecznościowym wcale nie zamierza on poprzestawać i spróbuje jeszcze trochę porozpychać się w wirtualnej przestrzeni. Najbogatszy człowiek świata chce mieć też swoją pocztę elektroniczną.

Elon Musk chce stworzyć X Mail – konkurencję dla poczty Gmail

Pewien użytkownik platformy X napisał, że poczta X (X Mail) byłaby czymś fajnym, na co Elon Musk odpisał, że tak – jest na liście rzeczy do zrobienia. Zdradził też, że jego pomysł na pocztę elektroniczną skupia się na prostocie. Chciałby, żeby pod względem interfejsu skrzynka mailowa przypominała prywatne wiadomości w aplikacji społecznościowej. Niekoniecznie zależy mu też na szerokich opcjach formatowania czy widoku wątków.

Yeah. On the list of things to do. — Elon Musk (@elonmusk) December 15, 2024

Choć prostota nierzadko jest kluczem do sukcesu – szczególnie w erze przeładowanych funkcjami i bajerami aplikacji – to w przypadku poczty elektronicznej może się najzwyczajniej w świecie nie sprawdzić. A już szczególnie nie być atrakcyjną opcją dla osób wykorzystujących taką usługę do pracy. Często wszak mailem wysyła się to, dla czego właśnie internetowy komunikator jest niewystarczający.

Inna sprawa, że chociażby na moją skrzynkę służbową regularnie przychodzą wiadomości wypełnione po brzegi niepotrzebnymi multimediami i okraszone zbędnym formatowaniem.

Czy czeka nas sukces pomysłu skazanego na porażkę?

Mimo wszystko trudno więc oczekiwać, że X Mail będzie stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla Gmaila, który aktualnie ma ponad 1,8 mld użytkowników. Z drugiej strony, jakiekolwiek byłoby moje prywatne zdanie na jego temat, Elon Musk ma w sobie coś, co przyciąga tłumy i nawet teoretycznie skazane na porażkę projekty jest dzięki temu w stanie przekuwać w sukces. W jego odniesieniu na pewno może pomóc atrakcyjny adres w domenie „@x.com”.

Na razie jednak w dużej mierze jest to gdybanie, ponieważ – poza kilkoma wpisami na platformie X – nie padły żadne konkretne zapowiedzi usługi pocztowej. A inna rzecz, z jakiej słynie Musk jest taka, że na realizację swoich projektów często potrzebuje zdecydowanie więcej czasu, niż początkowo zakładał.