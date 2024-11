iPad Air i iMac dostaną lepsze ekrany, ale wciąż bez odświeżania 120 Hz

Osoby, które wybierają iPada Air, 24-calowego iMaca czy monitor Apple Studio Display, pewnie chętnie przyjęłyby ekrany z technologią ProMotion 120 Hz. Cóż, raczej ta zmiana szybko nie nadejdzie, ale mimo wszystko firma z Cupertino szykuje ulepszenie w kwestii częstotliwości odświeżania.

Apple wprowadzi nowe ekrany do iPada Air i iMaca

Miałem okazję przekonać się, że zarówno iPad Air, jak i iMac, to świetne urządzenia. Dostajemy chociażby godną pochwalenia jakość wykonania, wysoką wydajność i szereg innych zalet. Niestety, mimo iż jest to sprzęt dość drogi, nie oferuje ekranów z wyższym odświeżaniem, które u konkurencji stały się już niemal standardem.

Otóż iPad Air, iMac, a także monitor Studio Display to urządzenia, w których nadal montowane są ekrany z maksymalnym odświeżaniem 60 Hz. Przyznacie, że jest to wartość – jak na 2024 rok – dość śmieszna. Apple szykuje się jednak do wykonania kroku do przodu, ale nie będzie to długi krok do miejsca o nazwie „ProMotion 120 Hz”.

Z najnowszych rewelacji wynika, że w Cupertino trwają prace nad nowymi ekranami 90 Hz, które trafią do wyżej wymienionych urządzeń, a dokładniej do ich kolejnych generacji. Wciąż będą to jednak ekrany LCD, więc na mini LED czy OLED raczej nie należy się nastawiać. Mimo wszystko, możemy mówić, że wreszcie nastąpi jakaś poprawa – tak, to „tylko” wyższe odświeżanie, ale lepsze to niż brak jakiegokolwiek postępu między kolejnymi generacjami sprzętu.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Oczywiście Apple nie należą się tutaj duże brawa, bowiem mówimy o dogonieniu konkurencji i wprowadzeniu zmian, które powinny wejść w życie już dawno. To podobna sytuacja do tej ostatniej, gdy niedawno firma zrezygnowała z Maców mających 8 GB RAM. Po prostu w 2024 roku komputery tej klasy powinny mieć już 16 GB RAM, więc porzucenie 8 GB RAM nie jest niesamowitym osiągnięciem.

Wróćmy jeszcze na chwilę do tematu ekranów w sprzęcie Apple. Jeśli potwierdzą się wcześniejsze informacje, podstawowe iPhone’y 17 dostaną ekrany 120 Hz. Możliwe więc, że w przyszłym roku rozpocznie się wycofywanie ekranów 60 Hz z oferty Apple – wreszcie!

Inteligentne okulary wciąż są rozważane przez Apple

Ostatnio mogliśmy usłyszeć, że tańsza wersja gogli Apple Vision pojawi się dopiero za kilka lat, a także, że trwają już prace nad poprawioną wersję obecnych gogli Vision Pro. To jednak podobno nie koniec planów zespołu Tima Cooka, związanych z urządzeniami, które należy zakładać w okolicach oczu użytkownika.

Z raportu opublikowanego przez Bloomberga dowiemy się, że Apple prowadzi wewnętrzne badania, aby ocenić zainteresowanie inteligentnymi okularami. Sprawdzane są też opinie pracowników na temat tego typu sprzętu, który jest już obecny na rynku. Cały projekt wewnętrznie określany jest jako Atlas.

Plany mają zakładać przeprowadzenie dalszych badań, w których udział wezmą też inne grupy osób. Wypada jeszcze dodać, że wcześniejsze plotki sugerowały, że premiera inteligentnych okularów Apple ma nastąpić w 2027 roku.

Oczywiście nie możemy od razu założyć, że takie okulary faktycznie powstaną. Obecne informacje wskazują, że całość jest na bardzo wczesnym etapie i jak najbardziej pomysł inteligentnych okularów może wylądować w koszu.